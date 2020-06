Sauber rilancia il programma junior di Formula 1: ecco Pourchaire, Ptacek, Patterson e Fittipaldi

La Sauber Motorsport ha rilanciato il proprio programma junior per poter portare diversi giovani talenti verso la Formula 1 e l’Alfa Romeo. La Sauber Academy supporterà quattro piloti: Theo Pourchaire, Petr Ptacek, Dexter Patterson ed Emerson Fittipaldi Jr.

Sauber conferma la propria Academy

Lo scorso anno, il Sauber Junior Team era stato creato esclusivamente in collaborazione con Charouz Racing System e US Racing, che partecipavano ai campionati di Formula 2, Formula 3 e Formula 4 tedesca. Dopo la conclusione di tali partnership a fine 2019, l’Academy sosterrà singolarmente quattro piloti: Pourchaire si prepara al debutto in F.3 con ART Grand Prix dopo aver vinto proprio l’ADAC F.4, Ptacek correrà con R-ace GP di nuovo nella Formula Renault Eurocup, Patterson correrà nella Formula 4 italiana con Bhaitech e Fittipaldi – figlio proprio di Emerson – s’impegnerà nei kart. «Investire nei giovani talenti è sempre stata una parte centrale della filosofia sportiva di Sauber» ha detto Frederic Vasseur, CEO di Sauber. «La nostra Academy è solo l’ultimo progetto volto a scoprire le future stelle e guidarle attraverso la loro carriera, fornendo loro gli strumenti, l’educazione e le risorse necessarie per avere successo nel motorsport».

Quattro giovani di belle speranze

Pourchaire è forse il volto più noto dell’Academy, essendo l’unico rimasto sotto l’ala della compagine italo-svizzera durante l’inverno e anche uno dei maggiori contendenti al titolo di quest’anno della Formula 3. Ptacek punterà anch’egli al titolo del monomarca Renault dopo buoni risultati nel 2019, mentre Patterson è stato promosso dai kart, dove ha corso con Kart Republic di Dino Chiesa e su cui poggerà probabilmente Fittipaldi.

