NLS | Il BMW Junior Team pronto per il debutto al Nurburgring Nordschleife

Dopo un’attesa durata diversi mesi a causa dello stop forzato dovuto al Coronavirus, il BMW Junior Team è pronto a mettersi in gioco nella Nürburgring Langstrecken Serie. Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen correranno la tappa d’apertura della serie prevista questa domenica 27 giugno, con alle spalle un intenso allenamento e tanta preparazione.

L’intensa preparazione nel periodo di quarantena

Harper, Hesse e Verhagen hanno trascorso gli ultimi mesi a casa, ma recentemente sono tornati in Germania, dove sono rientrati nella casa che condividono vicino al Nürburgring. Vivranno e, soprattutto, correranno insieme lì per l’intera stagione. Hanno fatto i loro primi giri al volante di un’auto da corsa BMW lunedì scorso, al test per la licenza sul Nordschleife. Erano accompagnati dai loro mentori, Jochen Neerpasch e Dirk Adorf. I Juniors avevano già appreso tutto ciò che dovevano sapere sulla pista dalle loro partecipazioni virtuali nella BMW SIM M2 CS Racing Cup e nella Digital Nürburgring Endurance Series powered by VCO. Ora che il BMW Junior Team ha acquisito il permesso di correre nella NLS, scenderà in pista con una BMW M240i Racing per l’inizio della stagione il 27 giugno. Non appena i Junior avranno completato abbastanza giri in questa vettura, passeranno alla BMW M4 GT4, in cui si contenderanno la gara di 24 ore a settembre. Se tutto andrà secondo i piani, potranno quindi attendere con impazienza le loro prime uscite in gara con la BMW M6 GT3.

Le dichiarazioni dei tre giovani piloti

«La mia prima esperienza nella BMW M240i Racing sul Nordschleife è stata assolutamente incredibile», ha affermato Verhagen. «Quando sono uscito per i primi giri su quello che è di gran lunga il circuito tecnicamente più impegnativo che abbia mai visto, ho pensato ‘wow’. Allo stesso tempo, tuttavia, mi è stato chiaro che questa era la mia nuova pista preferita. Nel complesso, sono molto felice di avere la licenza in tasca e non vedo l’ora che arrivi la prima gara». Hesse ha dichiarato: «È stato fantastico tornare finalmente al volante di una macchina da corsa. Abbiamo fatto molti giri e siamo riusciti a conoscere il Nordschleife sia in condizioni asciutte che bagnate. In previsione della gara e visto il tempo nella regione dell’Eifel, che è spesso instabile, sarà sicuramente molto utile. In generale, sono orgoglioso di essere in grado di portare la bandiera di BMW in pista e di far parte di questa squadra».

Harper è un altro che non vede l’ora di scendere in pista per la prima volta con la BMW M240i Racing. «Dopo così tanti mesi senza gare, il test è andato piuttosto bene. È stato fantastico fare i primi giri sul Nordschleife e ottenere la licenza. Questo era il nostro obiettivo principale e l’abbiamo raggiunto. Il prossimo è la prima gara e non vedo l’ora».

