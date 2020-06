Formula E | Nissan e.dams conferma la partecipazione alla stagione 2021

La Formula E ha recentemente presentato il calendario della stagione 2021, che scatterà a gennaio dal Cile. Nissan e.dams ha confermato la propria presenza per quella che sarà la prima edizione sotto il titolo di Campionato del Mondo.

Volpe: “Felici di proseguire in Formula E”

Dopo l’avvio a Santiago, la competizione si sposterà a Città del Messico, Arabia Saudita e Cina, prima di arrivare in Europa con la prima tappa a Roma, seguita dalle gare di Parigi e Monaco. Successivamente la serie sarà a Seoul in Corea del Sud, per la prima volta, Berlino e New York fino alle due gare finali di Londra. «Siamo felici di proseguire con la nostra partecipazione alla Formula E per la terza stagione» ha dichiarato Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsport Director. «L’elettrificazione non è solo un pilastro della nostra strategia Nissan Intelligent Mobility, ma fa parte del nostro DNA. In nessun’altra competizione si realizza questo passaggio di conoscenze tecnologiche, di esperienza e apprendimento tra le auto da strada e le auto da corsa».

Si continuerà con le attuali Gen2

Per Nissan, la Formula E è la piattaforma ideale per dimostrare la potenza e le performance della tecnologia a zero emissioni dei veicoli elettrici e per diffondere la Nissan Intelligent Mobility, la strategia che ridisegna il modo in cui i veicoli sono guidati, alimentati e integrati nella società. Per la settima stagione del campionato, le squadre competeranno con le attuali auto Gen2 e tutte le gare manterranno la durata di 45 minuti più un giro. «Con un campionato sempre più seguito e competitivo, non vediamo l’ora di partecipare a tutte le sfide della prossima stagione», ha concluso Volpe.

