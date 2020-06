Assetto Corsa Competizione, ora disponibile anche su PS4 e Xbox One

Non sarà soltanto un’esclusiva per pc: Assetto Corsa Competizione, il videogioco ufficiale del GT World Challenge, sbarca ora anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo sviluppato da Kunos Simulazioni e 505 Games potrà essere giocato dagli appassionati anche su console.

Assetto Corsa Competizione ora disponibile anche per PS4 e Xbox One

Assetto Corsa Competizione è uno dei simulatori nati in casa nostra, italianissimo grazie al lavoro dei ragazzi di Kunos Simulazioni. Il titolo ha il pieno supporto di SRO Motorsports Group e ha introdotto recentemente anche un DLC dell’Intercontinental GT Challenge e del British GT Championship, rendendolo molto più completo. Il titolo, disponibile sia in formato fisico che digitale, sarà acquistabile al prezzo di 39,99 euro ora anche dai possessori di PlayStation 4 e di Xbox One, che potranno divertirsi nell’incredibile atmosferica realistica del gioco, che ha fatto breccia anche in molti piloti professionisti. Infatti, di recente si è conclusa l’SRO E-Sport GT Series che radunava tantissimi protagonisti della serie reale e anche molti sim-driver, che si sono sfidati lungo cinque appuntamenti durante questo periodo di quarantena dovuto alla pandemia di Coronavirus. Per chi preordina ACC riceverà anche l’accesso gratuito al DLC Intercontinental GT Pack.

Le dichiarazioni di Massarutto, co-fondatore di Kunos

«Competizione è la miglior espressione del marchio Assetto Corsa, con l’obiettivo di essere conosciuto come sinonimo di realismo», ha dichiarato Marco Massarutto, co-fondatore, direttore esecutivo e responsabile delle licenze di Kunos Simulazioni. «I videogiocatori su console hanno mostrato un grande apprezzamento per il nostro approccio alle simulazioni, siamo certi che apprezzeranno i nostri sforzi per portare anche alle loro piattaforme preferite questa esperienza».

