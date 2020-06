All Star Magic Weekend ad Holjes, Neuville in gara con la sua TN5 autocross assieme a Timmy Hansen

Fintanto che il campionato WRC resta fermo ai box ancora per qualche mese, i piloti impegnati nel Mondiale Rally hanno ancora tempo per dedicarsi a gare parallele. Hyundai Motorsport in particolare è molto attiva nel piazzare i propri equipaggi in altre competizioni da sfruttare a mo’ di test extra e per non farli stare con le mani in mano, ma non c’è solo il rally nell’estate dei campioni di Alzenau.

La collaborazione tra Thierry Neuville e gli Hansen

Thierry Neuville infatti, di sua iniziativa e dopo i test con la Hyundai i20 Coupé WRC dell’ultimo periodo in Finlandia, approfitta di questa fase di stasi per tirare fuori dal garage le sue amate autocross, in particolare il TN5 che il belga assieme al fratello Yannick ha creato due anni fa per la loro azienda di famiglia specializzata in questi mezzi, la Lifelive. Ebbene, Neuville assieme al campione mondiale rallycross 2019 Timmy Hansen parteciperà nel weekend della prossima settimana all’All-Star Magic Weekend, evento speciale che si terrà sul circuito RX di Höljes, in Svezia, esattamente là dove nella seconda metà di agosto si aprirà la stagione del WRX 2020.

Come seguire l’All Star Magic Weekend di Holjes

I Neuville e gli Hansen uniscono quindi le forze per l’inedito team LifeLive Nordic, una partnership che coinvolge quindi anche Hansen Motorsport in occasione dell’evento del 2-5 luglio, che vedrà al via nelle varie categorie altre star del motorsport, come il bicampione del WRC Marcus Grönholm e una rappresentanza della famiglia Solberg, con Henning e il figliastro Pontus Tidemand ed il giovane Oliver, che vedremo eccezionalmente al via del Mondiale Rallycross proprio ad Höljes. In tutto saranno 38 le vetture schierate nell’evento visibile in streaming alla modica cifra di 19,99 euro (qui per fare l’iscrizione).

Neuville porta in gara il TN5 autocross

«Sono molto contento di correre su questa famosa pista di rallycross e di partecipare anche al weekend di gara. Ho avuto modo di seguirlo l’anno scorso ed è stato davvero interessante, quindi non vedo davvero l’ora di prenderne parte», ha dichiarato Neuville, che poi ha aggiunto riguardo la collaborazione con gli Hansen: «È una grande prima volta per noi. Siamo molto consapevoli che sarà una grande sfida per il nostro team e per LiveLive Nordic, portare le auto lì in gara, e soprattutto fare in modo che le auto siano veloci».

Per l’azienda di famiglia quella del prossimo weekend sarà una vetrina importante e un banco di prova per il loro TN5: «Porteremo il nostro prodotto in Svezia – ha continuato il pilota Hyundai – per avere una prima impressione della sua velocità, dei miglioramenti che devono essere fatti e dello sviluppo che deve continuare. Voglio dimostrare che abbiamo apportato miglioramenti. È un mercato molto speciale: di solito tutti corrono con la stessa marca di auto e vorremmo cambiare le cose in futuro. Ecco perché dobbiamo esserci e macinare chilometri su piste speciali come Höljes, che è probabilmente una delle migliori piste da rallycross al mondo».

Prima gara “reale” del 2020 per Timmy Hansen

Dal canto suo, Timmy Hansen non vede l’ora di mettersi alla prova nella prima gara “reale” del 2020 «dopo tanto eSport», ha dichiarato. «Questa volta non sarà su una Supercar – ha argomentato il campione WRX – ma quella sensazione delle forza g, dei salti e del solo guidare ad Höljes in sé è magica. È il Magic Weekend e per molte ragioni diverse. Sono felice che non faremo non una ma due gare, quindi questo significa un sacco di partenze e un sacco di giri per riprendere quella sensazione di competizione, e per prepararci finalmente per tornare a Höljes per il campionato del mondo in agosto. È un grande fine settimana per noi; abbiamo molte vetture di cui occuparci»: il fratello Kevin infatti si occuperà del loro team Junior, lo Yellow Squad, che schiererà nella classe Lites Dan Skocdopole e Henrik Krogstad.

«Sarà molto bello correre insieme a Thierry. Ci conosciamo da molto tempo, parliamo sempre di autocross e ora finalmente guideremo con il suo telaio. Sarà interessante: avere la sensazione giusta per la sua auto, correre insieme e vedere come possiamo esibirci in pista. Ci sono un sacco di cose di cui sono entusiasta: non vedo l’ora di sentire quell’odore di benzina, essere di nuovo nel paddock e avere di nuovo quei nervi pre-gara. Sarà un buon fine settimana», ha quindi concluso Timmy Hansen.

Questi gli orari dello streaming in diretta dell’All-Star Magic Weekend

Giovedì 2 luglio: 09:30 – 18:30

Venerdì 3 luglio: 14:00 – 18:00

Sabato 4 luglio: 13:00 – 18:00

Domenica 5 luglio: 09:30 – 18:00