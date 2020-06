WTCR | Pre-Season Esports: Homola vince con Hyundai in Ungheria e sale al comando

Continua l’avventura virtuale per i piloti del FIA WTCR. Nel secondo appuntamento della Pre-Season all’Hungaroring, Mat’o Homola conquista la vittoria in Gara 1 e sale al comando della classifica generale. Néstor Girolami si aggiudica invece la seconda manche.

Il resoconto di Gara 1

Lo slovacco, a bordo della Hyundai del BRC Racing Team, è stato bravo alla partenza ad approfittare di un contatto tra il poleman Esteban Guerrieri e Mikel Azcona, quest’ultimo arrivato lungo alla prima curva e centrando l’argentino. Homola ha tenuto a bada l’esperto Norbert Michelisz, alla fine costretto ad accontentarsi del 2° posto sul traguardo. Nel frattempo, Guerrieri ha lanciato una rimonta molto furiosa dal fondo, risalendo fino al gradino più basso del podio con la propria Honda. Niels Langeveld si è aggiudicato invece il 4° posto, lottando però contro diversi avversari: Azcona, risalito pure lui da dietro, si è classificato 5°, poi troviamo Bence Boldisz, Yann Ehrlacher (che per un contatto con l’Audi di Langeveld è scivolato dietro) e Andy Priaulx.

Il resoconto di Gara 2

È stato Aurelien Comte a partire davanti a tutti nella seconda gara sul tracciato ungherese, ma è resistito quasi un giro prima di lasciare il passo a Girolami. L’altro argentino di Honda s’è tranquillamente involtato sotto la bandiera a scacchi, inseguito da lontano da Attila Tassi e da Azcona. Ehrlacher e Boldisz si sono aggiudicati rispettivamente il 4° e il 5° posto, mentre Michelisz e Homola si sono classificati alle loro spalle. Prossimo appuntamento il 28 giugno allo Slobakiaring, dove Homola si presenta come nuovo leader della classifica.

Risultati Gara 1:

1 Mato Homola (SVK), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR, 13m14.965s

2 Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR +0.258s

3 Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +2.379s

4 Niels Langeveld (Netherlands), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS +5.740s

5 Mikel Azcona (ESP), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competición +6.549s

6 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición +7.474s

7 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +7.729s

8 Andy Priaulx (GBR), Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR +9.727s

9 Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +13.146s

10 Tiago Monteiro (PRT), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +13.355s

Risultati Gara 2:

1 Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 13m21.020s

2 Attila Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +1.161s

3 Mikel Azcona (ESP), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competición +1.627s

4 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +1.744s

5 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición +2.262s

6 Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR +2.625s

7 Mato Homola (SVK), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR +2.839s

8 Niels Langeveld (Netherlands), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS +2.984s

9 Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +3.174s

10 Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +4.748s

Classifica generale (dopo quattro gare):

1 Mato Homola (Slovakia), BRC Racing Team, 69

2 Esteban Guerrieri (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 64

3 Norbert Michelisz (Hungary), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 61

4 Mikel Azcona (Spain), CUPRA Racing, 50

5 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 50

6 Néstor Girolami (Argentina), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 49

7 Attila Tassi (Hungary), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 47

8 Bence Boldizs (Hungary), Zengő Motorsport, 41

9 Niels Langeveld (Netherlands), Comtoyou Team Audi Sport, 38

10 Yvan Muller (France), Cyan Racing Lynk & Co, 24

Copyright foto: FIA WTCR