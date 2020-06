GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series, Kyalami: vittoria per Di Lorenzo, titolo a Deletraz e Porsche

Si conclude la sfida virtuale della SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale creato dal GT World Challenge Europe durante questo periodo di stop forzato a causa del Coronavirus. La vittoria dell’ultima gara di Kyalami è andata nelle mani di Luigi Di Lorenzo su Aston Martin, ma è Louis Delétraz con la sua Porsche ad aggiudicarsi il titolo.

Il resoconto dell’ultima gara a Kyalami

Delétraz si è presentato sul tracciato sudafricano con il favore dei pronostici essendo anche il leader della classifica, ma nelle qualifiche ha segnato la pole position sottolineando quindi la sua competitività. Alla partenza, lo svizzero è stato rapidamente sorpassato da Di Lorenzo e da Jordan Pepper, rimanendo quindi in terza posizione e senza azzardare troppo; nel mentre, Lorenzo Marcucci è stato colpito da Andy Soucek, con le sue possibilità di vittoria praticamente azzerate. Ritornando davanti, Di Lorenzo si è difeso ottimamente dalle pressioni esercitare da Pepper, precedendo l’alfiere di Bentley sul traguardo di 0”640 e regalando il primo successo ad Aston Martin. Delétraz si è accontentato del 3° posto, quanto basta per laurearsi campione della serie virtuale.

Sicilia vince tra i Silver

Ben Barnicoat era il terzo contendente al titolo sebbene si trovasse lontano dalla cima della classifica generale: il pilota della McLaren si era qualificato solo al 16° posto ma riscattandosi poi alla grande in gara, cogliendo quindi la quarta posizione finale. Soucek ha invece subito un drive-through per la mossa su Marcucci, non scontandola e quindi venendo escluso dalla corsa. A completare la top-5 c’è quindi Scott Malvern, mentre Marcucci e Ivan Pareras (il quinto contendente, matematica alla mano) hanno terminato solo 10° e 14°. Tra i Silver, il campionato è andato a Jesus Sicilia con l’Aston Martin che si è aggiudicato addirittura la gara, approfittando di due zeri collezionati dai rivali Patrick Selva e Arthur Kammerer.

SRO E-Sport GT Series – Kyalami, gara: Pro

