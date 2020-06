Zanardi, nuovo bollettino: “Intubato e stabile, grave il quadro neurologico”

Continuano ad essere preoccupanti le condizioni Alex Zanardi, coinvolto ieri in un incidente stradale con la sua handbike. L’amato atleta italiano si è scontrato con un mezzo pesante e ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Siena. Il nuovo bollettino dice: «È intubato ma resta grave».

Il nuovo bollettino medico di Alex Zanardi

L’incidente è avvenuto nei pressi di Pienza, mentre Zanardi stava partecipando a una tappa a staffetta della Obiettivo tricolore, che vedeva in gara anche altri atleti paralimpici. Per cause ancora tutte da chiarire, Zanardi ha perso il controllo della sua handbike e ha colpito con la testa un camion che procedeva nel senso opposto, venendo subito trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Le Scotte di Siena in Codice 3. Ieri sera ha subito un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale durato ben due ore e mezzo. Stamane il nuovo bollettino: «In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico».

Tanti messaggi dal mondo sportivo

Daniela, la moglie di Zanardi, stava seguendo il marito quando è avvenuto il fattaccio, trascorrendo la notte in ospedale assieme a lui e al figlio Niccolò. Tanti sono stati i messaggi di conforto e speranza: a partire da Chip Ganassi, passando poi per Mario Andretti, Max Papis, Juan Pablo Montoya, Paul Tracy, Billy Monger – subito contattato dal campione italiano quando ebbe l’incidente in cui perse le gambe – e tanti altri.

Copyright foto: BMW Italia