Zanardi, grave incidente con l’handbike. Trasportato con urgenza in ospedale a Siena

Una grave notizia ci giunte in queste ultime ore: Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un camion, mentre stava disputando una delle tappe della Obiettivo tricolore. Il campione paralimpico è stato trasportato con urgenza in ospedale con l’elicottero.

Grave incidente per Zanardi con l’handbike, coinvolto un camion

Da quanto si apprende, le condizioni Alex Zanardi sono molto gravi e ora si trova all’Ospedale Le Scotte di Siena, trasportato con l’elisoccorso. L’amatissimo campione automobilistico e non solo stava partecipando a una tappa della gara a staffetta della Obiettivo tricolore, un evento a cui partecipano tantissimi atleti paralimpici in handbike. L’incidente è avvenuto alle 17.05 lungo la statale 146 nel comune di Pienza e, secondo una prima ricostruzione, Zanardi avrebbe invaso la corsia opposta al senso di marcia ed è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Secondo quanto riporta ANSA, il bolognese avrebbe subito più traumi e per questo motivo è stato chiamato l’elicottero, che lo ha trasferito con un codice 3. Il velivolo sarebbe atterrato intorno alle 18.20. Non ci sono altre informazioni al momento.

Trasportato con urgenza, avrebbe più traumi

Questa notizia arriva proprio quando stamane era stata annunciata la sua partecipazione alla tappa conclusiva di Monza del Campionato Italiano Gran Turismo. Il 53enne doveva salire a bordo della BMW M6 GT3 del BMW Team Italia, al fianco di Marius Zug e Stefano Comandini. «Sono felice di dare, anche nel 2020, un contributo al BMW Team Italia» aveva dichiarato Zanardi, che ora ha un’altra grande battaglia da affrontare. Non mollare Alex!

Copyright foto: BMW Team Italia