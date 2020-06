Porsche Carrera Cup Italia | Presentato il calendario 2020, si parte a metà luglio dal Mugello

Riaccendono i motori della Porsche Carrera Cup Italia: il prestigioso monomarca tricolore, che vede al via le Porsche 911 GT3 Cup, scatterà il 17-19 luglio dal Mugello e proseguirà per altri cinque appuntamenti fino a fine novembre. Tutte le fasi operative in pista sono state programmate rispettando le norme vigenti sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

Sei appuntamenti per la stagione 2020

Il nuovo calendario prevede sei weekend di gara, tutti abbinati agli ACI Racing Weekend. Il via il 17-19 luglio, quando sarà il circuito del Mugello a ospitare le prime due gare da 28 minuti + 1 giro. La prova inaugurale sarà preceduta dal test ufficiale previsto mercoledì 15 luglio sempre al Mugello. Dopo l’appuntamento toscano, la stagione prosegue con i round di Misano (2 agosto), Imola (30 agosto), Vallelunga (20 settembre), di nuovo Mugello (4 ottobre) e Monza, che ospiterà l’ultima tappa il 6-8 novembre. Prima di Misano e Vallelunga è prevista la novità dei test pre-gara al giovedì con 4 ore a disposizione dei team e pista in esclusiva. Porsche Italia continuerà a confrontarsi con istituzioni, federazioni e realtà coinvolte per adottare ed eventualmente aggiornare tutte le misure previste durante l’intero arco della stagione, nel costante monitoraggio della situazione sanitaria e del quadro normativo, che al momento consente la disputa degli eventi sportivi esclusivamente a porte chiuse.

Il Porsche Festival sarà a Franciacorta nel 2021

Nel nuovo calendario della Carrera Cup Italia 2020 non è più previsto il round nel contesto del Porsche Festival. Porsche Italia ha deciso di posticipare al 2021 la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il 3-4 ottobre a Monza. Una scelta dettata in particolare dall’attuale situazione generale che non permette condizioni ideali per lo svolgimento di un evento a porte aperte dedicato a migliaia di proprietari e appassionati del marchio e con la presenza di numerosi ospiti speciali e iniziative dedicate. Per l’edizione del 2021 il Porsche Festival dà appuntamento all’autodromo di Franciacorta, sede del nuovo Porsche Experience Center, l’ottavo e più grande al mondo, che sarà inaugurato nella prossima primavera.

Calendario 2020 Porsche Carrera Cup Italia

15 luglio – Mugello (official test)

17-19 luglio – Mugello

31 luglio-2 agosto – Misano*

28-30 agosto – Imola

18-20 settembre – Vallelunga*

2-4 ottobre – Mugello

6-8 novembre – Monza



Copyright foto: Porsche Italia