GTWC Europe | SRO E-Sport GT Series: questo weekend si decidono i titoli Pro e Silver a Kyalami

Ultimo appuntamento decisivo per la SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale del GT World Challenge Europe organizzato in collaborazione con Kunos Simulazioni e AK Informatica su Assetto Corsa Competizione. Questo weekend verranno assegnati i titoli Pro e Silver della stagione 2020, sul tracciato di Kyalami.

Deletraz guida i Pro

La pista sudafricana è stata scelta dagli appassionati, che hanno partecipato a una votazione pubblica nel sito RaceDepartment, considerato uno dei punti d’incontro online più importanti per il sim-racing. Domenica vedremo quindi incoranti i due campioni della classe Pro e Silver della SRO E-Sport GT Series, che fino a qui ha vissuto quattro incredibili appuntamenti a Silverstone, Spa-Francorchamps, Nürburgring e Barcellona. Tra i piloti reali, quattro nomi sono coinvolti nella lotta per l’alloro: Louis Delétraz è attualmente 1° con la Porsche di GPX Racing, anche grazie a una bella vittoria nell’ultimo round in Spagna. Lo svizzero ha un totale di 59 punti, mentre a -10 troviamo Lorenzo Marcucci, vincitore invece della tappa belga con l’Audi. Ben Barnicoat è il terzo inseguitore con 43 punti ma, a differenza degli altri rivali, sulla sua McLaren non avrà l’ingombrante zavorra dovuta al BoP. Ivan Pareras è lontano con i suoi 36 punti, ma il pilota Audi potrebbe vincere ma allo stesso tempo sperare che nessuno dei precedenti tre prenda un solo punto.

La situazione tra i Silver

Tra i Silver la battaglia è molto viva: Patrick Selva è in testa con la sua McLaren e può contare una vittoria nel primo round a Silverstone e un 2° posto a Barcellona, ma è inseguito da vicino da Arthur Kammerer, ora a -2 grazie proprio al successo in terra spagnola. Nils Naujoks potrebbe ancora infastidire i primi, così come David Tonizza (Ferrari) e Andrea Capoccia (Audi). Al via ci sarà anche Jimmy Broadbent, noto youtuber ormai diventato figura chiave di BMW nel sim-racing. Ci sarà anche la finale della categoria Am, questa aperta a tutti dopo una fase di qualificazione, che correrà invece a Bathurst.

Gli orari di domenica:

13:45 – Inizio diretta

14:00 – Pro Series

15:15 – Silver Series

SRO E-Sport GT Series – Kyalami: entry list Pro e Silver

Copyright foto: Assetto Corsa Competizione