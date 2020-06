Formula E | Pubblicato il calendario provvisorio della stagione 2020-21, confermata Roma

Dopo aver annunciato le ultime sei gare di quest’anno a Berlino, la Formula E ha presentato il calendario provvisorio della stagione 2020-21. La settima edizione, che si avvallerà del titolo di Campionato Mondiale, scatterà il 16 gennaio da Santiago del Cile e terminerà il 24-25 luglio a Londra. Confermata Roma il 10 aprile.

Ecco il nuovo calendario della Formula E per il 2020-21

Spostata inusualmente la data d’inizio: infatti, la Formula E partirà non più a dicembre ma a gennaio, più precisamente dal Cile, per poi concludersi a luglio con il doppio appuntamento della capitale del Regno Unito. In tutto ci sono ben 14 gare: si inizierà dal pittoresco Parque O’Higgins di Santiago, per raggiungere poi Città del Messico, Diriyah per una doppia gara in Arabia Saudita, e Sanya, in Cina, prima di spostarsi in Europa per le gare di Roma e Parigi. Sarà poi la volta di Monaco, dove la serie elettrica tornerà l’8 maggio. Tappa atipica in Asia a Seoul, in Corea del Sud, prima di rientrare di nuovo Europa per la tappa tedesca di Berlino, che diventerà la prima città di sempre ad aver ospitato un ePrix in tutte e sette le stagioni. Il campionato proseguirà sul circuito cittadino di New York. Sarà infine la doppia gara di Londra a decretare il vincitore della stagione 2020.

Roma confermata per la settima stagione

«È grande l’entusiasmo di tornare a Roma nel 2021, soprattutto dopo la pausa forzata a cui siamo stati costretti quest’anno» ha dichiarato Renato Bisignani, General Manager Formula E. «Il terzo Rome ePrix sancirà l’avvio ufficiale dell’accordo di lungo periodo siglato con Roma Capitale per gareggiare nella città per altri 5 anni. Grazie a un nuovo circuito e alle numerose novità che andremo a svelare nei prossimi mesi, vogliamo rendere l’evento del 10 aprile ancora più entusiasmante e coinvolgente, rimediando in parte alla mancata edizione del 2020 e garantendo ai tifosi uno spettacolo unico».

Cambia il regolamento sportivo, aggiornamenti nelle prossime settimane

Oltre ad annunciare il calendario, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato le modifiche al regolamento sportivo della serie, alla luce del riconoscimento ufficiale dello status di Campionato Mondiale. Sono state inoltre concordate misure per rafforzare l’impegno nella sostenibilità economica, sociale e ambientale. Maggiori dettagli saranno rivelati da FIA e Formula E nelle prossime settimane.

Round Città Paese Data 1 Santiago Cile 16 gennaio, 2021 2 Città del Messico Messico 13 febbraio, 2021 3 Diriyah Arabia Saudita 26 febbraio, 2021 4 Diriyah Arabia Saudita 27 febbraio, 2021 5 Sanya Cina 13 marzo, 2021 6 Roma* Italia 10 aprile, 2021 7 Parigi Francia 24 aprile, 2021 8 Monaco* Monaco 8 maggio, 2021 9 Seoul* Corea del Sud 23 maggio, 2021 10 TBD TBD 5 giugno, 2021 11 Berlino Germania 19 giugno, 2021 12 New York City USA 10 luglio, 2021 13 Londra* UK 24 luglio, 2021 14 Londra* UK 25 luglio, 2021

*Gara soggetta ad omologazione del circuito

Copyright foto: Formula E