WEC | Nuovo programma per la 24 Ore di Le Mans, aggiornata l’entry list

L’Automobile Club de l’Ouest ha annunciato alcuni cambiamenti al programma originale della 24 Ore di Le Mans di quest’anno, che rimane strutturata su quattro giorni. Pubblicata anche una nuova entry list visti i ritiri di alcune squadre.

Aggiornata la lista degli iscritti

Partiamo prima dai cambiamenti sui partecipanti: avevamo già anticipato il cambiamento messo in atto da GEAR Racing che, a causa della pandemia di Coronavirus, non è in grado di assicurarsi una pilotessa Bronzo per la propria Ferrari 488 GTE; così, la squadra danese ha deciso di spostare la propria iscrizione dalla classe GTE-Pro alla GTE-Am. Poi ci sono degli illustri ritiri dalla 24 Ore di Le Mans come le due vetture americane di Porsche e delle Corvette ufficiali, oltre al Garage 56 SRT41 di Frederich Sausset, che hanno costretto gli organizzatori a promuovere le riserve. Ecco che quindi compare ufficialmente ByKolles, esclusa inizialmente nonostante abbia in porto lo sviluppo di una Hypercar per il prossimo anno, seguita da Spirit of Race, IDEC Sport, High Class Racing e Proton Competition. Con la compagine austriaca, le LMP1 saranno in tutto sette contando Toyota, Rebellion e Ginetta; la seconda Oreca di High Class Racing darà invece la possibilità a Jan Magnussen di debuttare con una LMP2 dopo 16 partecipazioni consecutive con Corvette.

FIA WEC – 24 Hours of Le Mans 2020: entry list

Alcuni cambiamenti sul programma



Parliamo invece del programma di quattro giorni, precisamente dal 16 al 19 settembre: le verifiche saranno per tutta la giornata di mercoledì, mentre le prime due sessioni di prove libere e le qualifiche sono state spostate a giovedì assieme alle terze libere. Verrà utilizzato il venerdì, che vedrà la quarta sessione di libere e la nuova Hyperpole, che determinerà le prime sei posizioni di ogni classe. Sabato rimane invariato l’orario di partenza della gara, ma ci sarà comunque warm-up alla mattina.

Il programma aggiornato della 24 Ore di Le Mans (orari italiani)



Mercoledì 16 settembre

08:00-18:00 – Verifiche

Giovedì 17 settembre

10:00-13:00 – Prove libere 1

13:00-17:00 – Prove libere 2

17:15-18:00 – Qualifiche

20:00-00:00 – Prove libere 3

Venerdì 18 settembre

10:00-11:00 – Hyperpole

11:30-12:00 – Prove libere 4

Sabato 19 settembre

10:30-10:45 – Warm-Up

14:30 – Partenza

