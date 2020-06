Jaguar I-Pace eTrophy | Sette gare a Berlino per la conclusione della stagione

Il Jaguar I-Pace eTrophy seguirà a ruota la Formula E: il monomarca elettrico che vede protagoniste le vetture britanniche concluderà la sua seconda e ultima stagione a Berlino. In tutto, sono in programma ben sette gare sul tracciato di Tempelhof.

Il Jaguar I-Pace eTrophy ritorna a Berlino

La Formula E ha annunciato ieri l’intenzione di chiudere la propria stagione 2019-20 esclusivamente a Berlino, variando i layout del tracciato per ogni coppia di gara. La situazione sarà la medesima per il Jaguar I-Pace eTrophy, che si è ritrovato fermo per via della pandemia di Coronavirus, e svolgerà quindi sette gare nel giro di nove giorni. «Dopo aver messo in pausa la stagione da Città del Messico a febbraio, i nostri concorrenti e i nostri partner sono estremamente entusiasti di vedere ancora una volta la serie in pista a Berlino» ha dichiarato Mark Turner, direttore della serie. «Stiamo lavorando a stretto contatto con la FIA e la Formula E per essere consapevolmente conformi e consapevoli alla situazione del COVID-19. Vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nel tentativo di trovare una pratica soluzione in un momento così impegnativo per lo sport».

Sette gare per chiudere il campionato

Sergio Jimenez, attuale leader del campionato e vincitore della prima stagione, ha detto: «Negli ultimi mesi è stato difficile non avere delle gare e penso di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi: siamo pronti a dare il 100% a Berlino e offrire un gran spettacolo di fronte al pubblico collegato in TV». Infatti, ribadiamo che l’evento sarà a porte chiuse e solo un numero limitato di addetti ai lavori potrà accedere alla pista.

Jaguar I-Pace eTtrophy, il calendario di Berlino:

Aug. 5 — Round 4

Aug. 6 — Round 5

Aug. 8 — Round 6

Aug. 9 — Rounds 7 & 8

Aug. 12 — Round 9

Aug. 13 — Round 10

