IMSA | Team Hardpoint al via nella classe GTD con un’Audi affidata a Ferriol e Pumpelly

Ci sarà una nuova rappresentante di Audi nella classe GTD dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship: il Team Hardpoint correrà non solo nel Michelin Pilot Challenge ma anche nel massimo campionato endurance nordamericano con Rob Ferriol e Spencer Pumpelly.

Team Hardpoint si promuove nella classe GTD

La squadra americana amplierà i propri sforzi all’interno dell’IMSA e correrà le restanti gare – solo quelle Sprint, non Endurance – del WeatherTech SportsCar Championship con l’Audi R8 LMS GT3 Evo, affidata a Pumpelly e Ferriol. I due continueranno la loro stagione anche nel Michelin Pilot Challenge con la versione GT4 dell’auto tedesca. «Gli ultimi quattro mesi di stop per la pandemia ci hanno dato l’opportunità di continuare a maturare questo programma col team, così come quello GT4» ha detto Ferriol (proprietario del team) in esclusiva a John Hindhaugh, presentatore del programma Midweek Motorsport. «Ne abbiamo discusso all’inizio della stagione, prima che cominciasse. Abbiamo scelto come target il 2021 per un potenziale passo in avanti nella classe GTD. Questo lockdown ci ha permesso di continuare a perfezionare il team, a far maturare il programma, a far legare la squadra. Poche settimane fa, quando l’occasione è arrivata, abbiamo preso una decisione piuttosto rapida. Abbiamo impiegato un paio d’ore per decidere e ci siamo detti che ora siamo in una situazione diversa rispetto a sei mesi fa».

Ferriol: “Occasione unica”

«È una buona opportunità per noi. Portiamo in pista un’altra macchina e abbiamo un’opportunità unica per farlo» ha concluso Ferriol, che aveva debuttato con una GT3 in occasione dei FIA Motorsport Games a Vallelunga lo scorso anno, dividendo il volante di una Ferrari 488 GT3 proprio con Pumpelly; quest’ultimo correrà anche con una Lamborghini Huracán GT3 Evo del GRT Magnus Racing Team come terzo pilota per le gare Endurance.

Copyright foto: Team Hardpoint