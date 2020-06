IMSA | Menezes correrà con DragonSpeed nell’appuntamento estivo di Sebring

Gustavo Menezes, attuale pilota di Rebellion nel FIA World Endurance Championship, si unirà a DragonSpeed per la tappa di Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in programma a luglio. Il messicano correrà al fianco di Henrik Hedman.

Menezes al via con DragonSpeed a Sebring

DragonSpeed è attualmente impegnata in IndyCar, nell’IMSA e anche nell’European Le Mans Series e sfortuna vuole che tutte e tre siano in pista nello stesso fine settimana del 17-18 luglio. Così, la squadra americana ha scelto Menezes per il campionato endurance nordamericano, pronto a subentrare al posto di Ben Hanley che sarà invece impegnato in Europa con Ryan Cullen e Memo Rojas. Da capire invece se prenderà parte al fine settimana in Iowa con la IndyCar, ma non ci sono tanti piloti disponibili dato che l’accesso per gli Stati Uniti è limitato. Secondo il proprietario Elton Julian (parlando a Sportscar365), Menezes era la scelta più logica per l’IMSA: «Ha terminato 11° nella Formula 3 europea, ha corso per un paio d’anni al fianco di Nicolas Lapierre e penso che gran parte della sua crescita sia dovuta a questo. Per quanto riguarda il suo passo, è veloce come tutti ora. La sua maturità sotto Hugues de Chaunac e la pressione che ha in Rebellion lo hanno davvero elevato, tanto per me per affidargli l’auto in quel weekend».

Un weekend ricco d’impegni per DragonSpeed

Colin Braun aveva corso per il team alla 24 Ore di Daytona e nella 6 Ore di Austin, ma ora il pilota è sotto contratto con Era Motorsport. Nel frattempo, Julian dovrebbe presenziare ai test pre-stagionali dell’ELMS, in programma all’inizio di quella settimana di luglio in cui ci sarà la gara, per poi tornare in Florida per assistere alla gara dell’IMSA.

