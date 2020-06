GTWC Europe | Hubert Haupt lancia un proprio team col supporto di Mercedes-AMG

Il pilota Hubert Haupt ha deciso di fondare un proprio team, l’Haupt Racing Team, per il GT World Challenge Europe. Il tedesco avrà il supporto della Mercedes-AMG e avrà una line-up ufficiale formata da Vincent Abril, Luca Stolz e Maro Engel.

I programmi per la stagione 2020

Dopo il passo indietro di Black Falcon per problemi finanziari, sarà HRT a prendere in mano le redini di ufficiale Mercedes-AMG e lo farà con l’affiato equipaggio Abril/Stolz/Engel che già doveva prendere parte alla Endurance Cup del GT World Challenge Europe, pronti a lottare per il titolo assoluto. Non ci sarà solamente il campionato di SRO: infatti, in programma c’è anche la 24 Ore del Nürburgring e per prepararla al meglio prenderà parte al resto della Nürburgring Langstrecken Serie con tre auto. «Non vedo davvero l’ora» ha detto Haupt. «Durante i miei anni in pista ho sempre avuto l’idea di creare un mio tea. So che questo comporta un grande impegno e una grande responsabilità ma, con persone eccellenti al mio fianco, sono convinto che creare l’HRT sia la decisione giusta. Soprattutto ora, in tempi difficili per lo sport, volevo anche dare un segnale che le cose stanno continuando e sto mantenendo la fiducia per il fascino del motorsport».

Tre auto per la 24 Ore del Nurburgring

Per quanto riguarda le tre Mercedes-AMG GT3 Evo per la NLS, gli equipaggi saranno così organizzati: Stolz affiancherà Manuel Metzger e Adam Christodoulou, Engel si unirà a Patrick Assenheimer, Domink Baumann e Dirk Mueller, infine lo stesso Haupt correrà con Yelmer Buurman e Nico Bastian. Per la prima uscita prevista tra due settimane al Nordschleife vedremo invece i soli Engel e Assenheimer.

