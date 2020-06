GTWC Europe | Black Falcon abbandona Mercedes-AMG e i campionati GT3

Un pesante passo indietro quello che ha fatto Black Falcon. La squadra tedesca, che ha vinto ben due volte la 24 Ore del Nürburgring e la Endurance Cup 2018 nel Blancpain GT Series, ha deciso di dividersi da Mercedes-AMG e di lasciare ogni campionato GT3 di alto livello.

Black Falcon dice addio a causa della crisi economica

Black Falcon è conosciuta per essere una delle squadre di punta di Mercedes-AMG, oltre per i tanti successi tra cui anche la 24 Ore di Dubai incassata per ben cinque volte. Oggi è arrivato invece il fulmine a ciel sereno: a causa dell’impatto finanziario dovuto alla pandemia di Coronavirus, la compagine teutonica ha deciso di ridimensionare i propri programmi sportivi e lascerà tutti i principali campionati GT, per concentrarsi esclusivamente sui clienti che corrono nelle serie amatoriali, come la 24H Series, LA Porsche Carrera Cup tedesca e il Ferrari Challenge. «Gli ultimi tre mesi sono stati di gran lunga i più difficili nei 15 anni di storia del team» ha detto Alexander Boehm, AD di Black Falcon. «Il divieto degli eventi riguarda tutta la nostra area di business e attualmente abbiamo una perdita nelle vendite oltre il 90%. Perciò, abbiamo deciso di ritirarci dai campionati professionali GT3 almeno fino alla fine del 2021, vale a dire fare a meno di programmi factory con piloti professionisti. Questa è stata una decisione puramente di testa e purtroppo inevitabile, per la sicurezza economica della squadra».

I piloti ufficiali si spostano da Haupt

Nel corso di dieci anni di presenza con le vetture GT3, Black Falcon ha raccolto appunti molti successi: due vittorie alla 24 Ore del Nürburgring nel 2013 e nel 2016, oltre a 14 affermazioni nella VLN. I programmi originali per il 2020 prevedevano due Mercedes-AMG GT3 Evo per la Endurance Cup del GT World Challenge Europe, ma la line-up formata da Vincent Abril, Maro Engel e Luca Stolz correrà con il nuovo team di Hubert Haupt, ex driver di Black Falcon.

