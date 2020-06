Formula E | DS Techeetah a caccia dei titoli piloti e costruttori a Berlino

Finalmente la Formula E ha deciso di ripartire, programmando ben sei gare a porte chiuse sul tracciato di Berlino in agosto. DS Techeetah attualmente guida la classifica costruttori e Antonio Felix da Costa è attuale leader di quella piloti.

Si riparte dalla vittoria in Marocco

Malgrado il periodo difficile dovuto alla pandemia del coronavirus, da più di 3 mesi i piloti e la squadra si sono preparati attivamente per questa ripresa del campionato. Durante queste ultime settimane gli ingegneri si sono concentrati sull’ottimizzazione dei sistemi imbarcati sulla DS E-TENSE FE20, lavorando allo stesso tempo sulla strategia di gara che sarà ancora una volta il fattore chiave per vincere il campionato piloti e costruttori. Quanto ai piloti, dalla fine del periodo di confinamento, hanno intensificato le loro sessioni di allenamento al simulatore, per essere pronti non appena il campionato si fosse sbloccato. In ogni caso, il team è totalmente concentrato sul finale di stagione, ma guarda anche al futuro, con i primi test programmati sul nuovo powertrain che sarà presto omologato per la prossima stagione. Xavier Mestelan-Pinon, direttore di DS Performance, ha detto: «Riprendiamo il campionato in un ambiente particolare, con un protocollo sanitario molto severo, ma la nostra motivazione per inseguire di nuovo la vittoria resta ancora intatta! Il team ha fatto un lavoro formidabile e ci batteremo per far entrare ancora una volta DS Automobiles nella storia della Formula E!»

Le dichiarazioni dei piloti

Jean-Eric Vergne, campione in carica, è pronto a dire la sua: «È un finale di stagione un po’ complicato ma sono veramente impaziente di riprendere le gare! Ci concentreremo al massimo per non commettere errori perché ci sono molti punti in palio. In ogni caso, abbiamo tutto il necessario per riuscire a riconquistare dei titoli!» Da Costa ha aggiunto: «Sono molto contento di ricominciare a correre! È un periodo molto strano per il mondo intero, ma è positivo che la competizione riprenda. Ricominciamo il campionato da leader ma non dobbiamo dimenticarci che in soli 6 giorni si correrà la metà della stagione. Ci siamo preparati al meglio per questo e arriveremo a Berlino con il giusto spirito per vincere!».

Copyright foto: DS Automobiles