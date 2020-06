Goodwood Festival of Speed, cancellata ufficialmente l’edizione 2020

Non ci sarà il Goodwood Festival of Speed quest’anno: la mitica kermesse britannica, che raduna annualmente i migliori bolidi sportivi e non della storia, non avrà luogo in questo 2020 a causa della recente pandemia di Coronavirus.

Salta anche il Festival della Velocità di Goodwood

«Goodwood è sempre stata orgogliosa di offrire le esperienze motorsportive più incredibili in circolazione, ma dobbiamo assicurare la sicurezza dei nostri fan, piloti, team, volontari e dipendenti. Di conseguenza, abbiamo preso la triste decisione di posticipare il Festival of Speed 2020. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti rimane la nostra massima priorità». È così che apre l’annunciato fatto dagli organizzatori, guidati come sempre dal Duca di Richmond Charles Gordon-Lennox. che ha detto: «Nelle ultime settimane abbiamo lavorato assieme a tutti i soggetti coinvolti per comprendere la fattibilità del Festival a luglio. A causa dell’incertezza dovuta al Coronavirus e non sapendo se la situazione sarà notevolmente migliorata, dobbiamo purtroppo rimandare l’evento». Un peccato sapendo che è molto amato dagli appassionati, ma ricordiamo che già a marzo era finito a rischio.

Aperta una raccolta fondi per le edizioni future

Nel frattempo, l’edizione 2021 è già stata confermata è c’è con la possibilità di tenere validi i biglietti già acquistati per l’anno prossimo o chiederne il rimborso. Però, questa cancellazione sta mandando in difficoltà economica gli organizzatori e proprio per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi attraverso la Goodwood Suppoters Association: un contributo per diventare un sostenitore a vita, con vantaggi per le prossime edizioni, con prezzi da 100 a 500 sterline, oppure una semplice donazione tra 10 e 50 sterline.

Copyright foto: Goodwood Festival of Speed