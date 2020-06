Formula Regional | Prema libera Stanek, arriva la Chadwick per il 2020

Cambio di piloti per la Prema nella propria line-up del Formula Regional European Championship: Jamie Chadwick raggiunge la squadra veneta e correrà tutta la stagione 2020. Liberato invece Roman Staněk, di cui invece non si conoscono le sorti per quest’anno.

Chadwick al via con Prema nel 2020

La scorsa settimana abbiamo avuto un indizio sul possibile cambiamento messo in atto da Prema, con Staněk assente ai test del Mugello e con la presenza invece della Chadwick al suo posto. La ragazza britannica doveva ripetere l’anno nella W Series dopo aver vinto la prima edizione ma, a causa del Coronavirus, la stagione è stata annullata. Così, la Chadwick è stata costretta a trovare un nuovo programma e, grazie anche a un nuovo sponsor, è riuscita ad accordarsi con la Prema per il Formula Regional European Championship. «Sono assolutamente entusiasta di collaborare con Prema per il Formula Regional European Championship quest’anno» ha dichiarato. «Con un calendario così straordinario, con una griglia che sembra essere molto competitiva e, ovviamente, il sostegno di Prema, non vedo davvero l’ora di tornare a correre ad agosto».

Stanek rimasto a piedi

Per la Chadwick si tratta di un’ottima occasione, sottolineando che le Tatuus utilizzate sono le stesse della W Series e anche della Formula 3 asiatica, alla quale ha partecipato quest’inverno giungendo quarta in classifica – e con una vittoria in Gara 2 a Chang; ricordiamo anche che la 22enne è development driver della Williams in Formula 1. Da capire il futuro di Staněk, che nel frattempo ha provato una Formula V8 3.5 di Charouz a Most.

Copyright foto: W Series