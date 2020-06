WTCR | Hyundai accoglie Brown nel programma junior per il 2020

Un nuovo giovane talento entra nel programma Customer Racing Junior Driver di Hyundai, che mira a portare diversi piloti nel FIA WTCR: si tratta di Will Brown, campione in carica del TCR Australia, che si unirà ad Andreas e Jessica Bäckman e a Daniel Nagy.

Brown promosso come junior di Hyundai

Con l’uscita di Luca Engstler dal programma vista la sua promozione nella squadra ufficiale di Hyundai nel 2020, Brown trova quindi un posto tra gli junior della Casa coreana. L’australiano è cresciuto in pista nella sua terra natale, vincendo la Formula 4 locale nel 2016 e poi proprio il TCR Australia lo scorso anno, a bordo di una Hyundai i30 N TCR di HMO Customer Racing. Si tratta di un bel ponte verso l’Europa, affiancando così dei due Bäckman e Nagy che corrono nel TCR Europe. «Far parte del programma Hyundai Motorsport Junior Driver è un grande onore» ha detto Brown. «Non vedo l’ora di tornare in pista con HMO Customer Racing nel 2020 per difendere il mio titolo e sfruttare anche questo fantastico programma che crea un percorso nel WTCR».

Si continua il programma con quattro piloti junior nel 2020

«Dopo solo un anno, il programma Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver ha già dimostrato di essere parte preziosa della nostra strategia di supporto ai team clienti Hyundai» ha sottolineato Andrew Johns, a capo della divisione Customer Racing. «Dopo un’ottima stagione, Luca Engstler è stato in grado di passare a tempo pieno nel WTCR quest’anno. Con la qualità dei selezionati di questa stagione, credo che tutti abbiano la capacità di correre ai massimi livelli».