WTCR | Al via la Pre-Season virtuale, Guerrieri e Tassi vincono le gare del Salzburgring

Dopo l’esperienza con la Esport Series, il FIA WTCR ha lanciato anche la Pre-Season virtuale del campionato, in attesa di partire a settembre. Nel primo appuntamento andato in scena al Salzburgring, Esteban Guerrieri ed Attila Tassi si sono spartiti le vittorie.

Il resoconto del primo weekend virtuale

Il veloce tracciato austriaco ha permesso molte bagarre tra i vari piloti, rendendo quindi la competizione molto incerta dal punto di vista del risultato finale. Nella prima manche, Guerrieri ha mostrato tutta la sua esperienza accumulata in questo ultimo periodo conquistando una facile vittoria. Mat’o Homola ha invece conquistato il 2° posto, precedendo Norbert Michelisz che è riuscito a sconfiggere Bence Boldizs dopo un’intensa battaglia. Peccato invece per Tassi, giratosi alla prima curva del primo giro, mentre Mikel Azcona – che partiva in pole position – e Yann Ehrlacher si sono toccati e sono sprofondati indietro, con l’ufficiale di Cyan Racing che ha comunque segnato il giro più veloce. Nella seconda corsa, Tassi non si è fatto sfuggire il successo nonostante Azcona lo abbia pressato ad ogni tornata. Niels Langeveld completa il podio, mentre Guerrieri chiude 8° e ora è primo in classifica con 5 punti di vantaggio su Homola.

I risultati delle due gare

Gara 1:

1. Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2. Mat’o Homola (Slovacchia) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

3. Norbert Michelisz (Ungheria) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Pole position: Mikel Azcona (Spagna) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Giro veloce: Yann Ehrlacher (Francia) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Gara 2:

1. Attila Tassi (Ungheria) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2. Mikel Azcona (Spagna) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3. Niels Langeveld (Paesi Bassi) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

Pole position: Thed Björk (Svezia) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Giro veloce: Niels Langeveld (Paesi Bassi) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS