TCR Italy | Si riparte ufficialmente a luglio, via libera anche per il DSG Endurance

Dopo aver dato via libera alla Formula 4 italiana e al Formula Regional European Championship, ACI Sport conferma anche il TCR Italy e il TCR DSG Italy Endurance. I due campionati scatteranno rispettivamente il 18-19 luglio dal Mugello e l’8-9 agosto da Misano.

Ecco le date del TCR Italy

È ufficiale: le manifestazioni sportive possono ripartire dopo la pandemia del Covid-19. A dare il via libera è l’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che conferma la possibilità di svolgere le competizioni. Era il documento che si attendeva dopo che ACI Sport si era già preparato alla ripartenza stilando i protocolli tecnico-sanitari per ogni disciplina e mettendo a punto i calendari. Confermata dunque la stagione del TCR Italy, che debutterà all’autodromo del Mugello nel week end del 18-19 luglio. Il campionato proseguirà poi l’1 e 2 agosto all’autodromo di Misano, con il terzo round sulla pista di Imola, dopo la pausa estiva, nel weekend del 29-30 agosto. La stagione continuerà il 20 settembre sul tracciato di Vallelunga, e il rush finale vedrà come teatro la pista di Monza, nel weekend del 7 e 8 novembre, e quella di Imola, nel weekend del 21 e 22 novembre.

Si riparte anche con il DSG Endurance

Diverso il calendario del TCR DSG Italy Endurance, che prenderà il via nel weekend dell’8 e 9 agosto sul circuito di Misano, nel contesto del GT World Challenge Europe. Il campionato riprenderà poi dopo la pausa estiva il 3 e 4 di ottobre sul circuito toscano del Mugello. Il terzo round è fissato per il 17-18 ottobre sul tracciato di Monza, mentre nel weekend del 14 e 15 novembre si svolgerà la trasferta spagnola sulla pista di Barcellona. Il titolo si assegnerà infine nel weekend del 5 e 6 dicembre, all’autodromo di Vallelunga.

