GTWC Europe | Lamborghini punta al titolo costruttori nella serie globale

Lamborghini è il terzo costruttore che parteciperà a tutte le gare globali del GT World Challenge, incluso anche il campionato europeo. La Casa di Sant’Agata Bolognese sfiderà Ferrari e Mercedes-AMG per la lotta al titolo.

Lamborghini lancia la sfida globale nel GT World Challenge

Non ci sarà solo l’impegno nel GT World Challenge Europe e nell’Intercontinental GT Challenge: Lamborghini ha deciso che parteciperà a tutti i campionati continentali organizzati da SRO Motorsports Group e punterà al titolo costruttori. Dunque, vedremo almeno una Lamborghini Huracán GT3 Evo nello Europe, nel North America e nell’Asia, per un totale di 19 gare che sono state svelate solamente ieri. I punti per la classifica costruttori saranno assegnati all’auto con il miglior risultato in ciascuna classe e varieranno a seconda dell’importanza e del format dell’evento; ad esempio, per una gara sprint di un’ora potranno essere “regalati” solo 25 punti massimi, mentre per 24 Ore di Spa – la corsa più importante della stagione, che vede impegnati diversi Marchi e piloti – si potranno conquistare addirittura 100!

Le dichiarazioni di Stephane Ratel

La World Challenge è progetta per incoraggiare proprio un coinvolgimento globale e non solo continentale, e Lamborghini aderisce a ciò con il suo primo impegno. «Sono lieto di dare il benvenuto a Lamborghini una line-up allargata assieme a Mercedes-AMG e Ferrari» ha dichiarato Stephane Ratel, boss di SRO. «Il sostegno di tre importanti marchi dimostra la forza del GT World Challenge e siamo grati per il loro impegno. Con un programma completo, non vediamo l’ora di disputare gare emozionanti in ciascuna delle serie continentali».

Copyright foto: SRO / Kevin Pecks