Gran Turismo 7, ecco il trailer del nuovo capitolo per PlayStation 5 [VIDEO]

Non c’è stata solo la roboante presentazione della nuova PlayStation 5 ieri notte: nella carrellata di videogiochi che accompagneranno la nuova console di Sony è apparso anche Gran Turismo 7, uno dei titoli più amati dagli appassionati di automobilismo e non solo.

Gran Turismo 7, ecco tutte le novità mostrate nel nuovo trailer

Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per il nuovo capitolo di Gran Turismo, che ricordiamo essere il successore di Gran Turismo Sport attualmente utilizzato per i campionati eSport marchiati dalla FIA. Infatti, a quando si può vedere dalle immagini del lungo trailer, sembra essere ritornata la modalità “Gran Turismo” che ci concede la possibilità di creare una propria carriera, con un grosso focus sulle auto stradali piuttosto che solo ed esclusivamente quelle sportive e racing. Tutto è studiato nei minimi dettagli e, anzi, è comparso uni dei circuiti più iconici dei primi capitoli: Trial Mountain è stato ampiamente modificato per renderlo molto più simile ai nuovi tracciati moderni, con rettilinei allungati e curve più spigolose. Rimane invece invariato l’HUD, ovvero le grafiche che ci accompagneranno nella fase di gara, del tutto invariate rispetto al capitolo Sport.

Un tuffo nel passato, ricordando l’amato Gran Turismo 4

Tre minuti che ci ha scaldato il cuore, soprattutto nel vedere nel piccolo spezzone di gameplay un’auto iconica come la Porsche 917, antiche leggende e le nuove bestie rappresentate dalla Mazda RX Vision GT3 Concept, presentata solamente qualche settimana fa, e altri modelli come: Acura NSX, Acura NSX GT3, Aston Martin DB11, Aston Martin DBR9, BAC Mono, Chevrolet C2 Corvette, Chevrolet C3 Corvette, Chevrolet C7 R, Dodge Viper/GTS, Dodge Viper GT3, Ford GT40, Ford GT, Jaguar E-Type, Lamborghini Murcielago, Lamborghini Diablo, Porsche Carrera GT, Porsche 996 GT1, Subaru WRX GT3 e Toyota Supra GT3. Per chi ha assaggiato GT4 uscito nel lontano 2004 – ma anche per i possessori di GT5 e GT6 – è un tuffo nel passato nostalgico, ma non è ancora ben chiara la data di uscita del videogioco, tantomeno il prezzo della nuova PS5.