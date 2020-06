Ferrari Challenge | A luglio ripartono i campionati europeo e nordamericano

Dopo essere rimasti fermi a causa della pandemia di Coronavirus, riparto i Ferrari Challenge Europe e North America il prossimo luglio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a porte chiuse, ma almeno si permetterà la ripresa delle attività in pista.

Ferrari Challenge Europe: il via da Imola

L’organizzazione della serie continentale ha riformulato il calendario, garantendo lo svolgimento del numero di gare originariamente previste. L’apertura della stagione avverrà ad Imola, sul circuito Enzo e Dino Ferrari, dove le nuovissime 488 Challenge Evo scenderanno in pista nel weekend del 4-5 luglio. La carovana del Ferrari Challenge si trasferirà quindi in Spagna, sul circuito di Barcellona, dove due settimane più tardi si disputeranno i round 3 e 4. Il tracciato di Portimao, in Portogallo, sarà la sede del terzo appuntamento della serie in programma il 1 e 2 agosto, prima di disputare i Ferrari Racing Days al Mugello dal 28 al 30 dello stesso mese, che verranno seguiti da quelli di Spa-Francorchamps, dall’11 al 13 settembre. Il ritorno in Italia, sul circuito di Misano Adriatico il 26 e 27 settembre, offrirà l’ultima sfida tra i piloti del monomarca prima delle Finali Mondiali, confermate ad Abu Dhabi dal 4 al 7 novembre.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i partecipanti e le persone coinvolte, verrà attuato un protocollo specifico e gli eventi si svolgeranno a porte chiuse, anche per la stampa. L’organizzazione continua a lavorare a stretto contatto con le autorità locali ed è pronta ad adeguare le misure di sicurezza adottate in funzione dell’evolversi della situazione.

Il calendario del Ferrari Challenge Europe

Imola, 4-5 luglio

Barcellona, 18-19 luglio

Portimao, 1-2 agosto

Mugello, 28-30 agosto

Spa-Francorchamps, 11-13 settembre

Misano, 26-27 settembre

Abu Dhabi (Finali Mondiali), 4-7 novembre

Ferrari Challenge North America: si riprende da Indianapolis

Dopo aver disputato i round di Daytona e Road Atlanta, le 488 Challenge Evo della serie nord americana torneranno in pista come previsto nel fine settimana del 26 luglio, ma il teatro della sfida sarà il circuito di Indianapolis che sostituisce la prevista tappa di Laguna Seca. Quest’ultima, verrà invece disputata dal 25 al 27 settembre e seguirà la quarta gara stagionale in programma al COTA dal 26 al 30 agosto. L’ultimo appuntamento nel suolo statunitense, prima delle Finali Mondiali, si svolgerà a Watkins Glen dal 7 all’11 ottobre. Le gare di Indianapolis e Circuit of the Americas si disputeranno a porte chiuse e, anche in questo caso, l’organizzazione sarà pronta ad adeguare le misure di sicurezza adottate in funzione dell’evolversi della situazione ed in accordo con le autorità locali.

Il calendario del Ferrari Challenge North America

Daytona, 23-25 gennaio

Road Atlanta, 6-8 marzo

Indianapolis, 22-27 luglio

COTA, 26-30 agosto

Laguna Seca, 23-27 settembre

Watkins Glen, 7-11 ottobre

Abu Dhabi (Finali Mondiali), 4-7 novembre

