NLS | Il BMW Junior Team pronto a scendere in pista sotto la guida di Neerpasch

La Nürburgring Endurance Series (NLS) è pronta a ripartire a fine giugno e, con essa, anche i giovani piloti del BMW Junior Team si stanno preparando al meglio per scendere in pista, sotto l’occhio attendo di Jochen Neerpasch. Ecco cos’ha detto il Managing Director di BMW Motorsport GmbH e del BMW Junior Team in una lunga intervista.

Neerpasch alla guida dei giovani fin dal 1977

Neerpasch è stato per molti anni pilota ufficiale di BMW e ora è attivo con Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen, i giovani driver della Casa tedesca. «Sono stato contattato da BMW Motorsport e mi hanno chiesto di aiutarli a sviluppare una nuova priorità per lo sviluppo dei giovani. Ho quindi suggerito di tornare a sostenere un BMW Junior Team. Dopotutto, negli ultimi decenni la BMW è riuscita a far emergere giovani di grande talento e successo, ma sempre individualmente. Come squadra, vedi di più, fai più esperienze, chiacchieri con gli altri e ci si aiuta a vicenda. Ciò era evidente per tutti con il primo BMW Junior Team nel 1977, e ora gioca un ruolo ancora più importante, poiché i Juniors condivideranno un’auto nelle gare endurance sul Nürburgring-Nordschleife. Devono imparare insieme, per migliorare insieme. In questo modo, si svilupperanno molto più velocemente rispetto a sé ognuno lavorasse da solo.

Come vengono scelti i giovani piloti

Alla domanda sul perché ha puntato su Harper, Hesse e Verhagen, Neerpasch ha risposto: «Abbiamo cercato piloti che sono migliorati continuamente nelle rispettive classi. Dovevano essere stati nel miglior terzo in ciascuna categoria in cui hanno corso. Inoltre, per noi era importante riunire un team di piloti internazionali con personalità e background culturali diversi. Dovrebbero completarsi a vicenda e imparare gli uni dagli altri».

Ha fatto un raffronto anche sul BMW Junior Team del lontano 1977: «Era sostanzialmente lo stesso sistema. Eddie Cheever, Marc Surer e Manfred Winkelhock erano tra i giovani piloti più promettenti nelle varie categorie a quel tempo – e anche loro erano una squadra internazionale con personaggi diversi. Nel loro caso, puoi vedere quanto hanno lavorato bene come squadra e quanto più velocemente si sono sviluppati di conseguenza. Sulla base di questa esperienza, abbiamo adottato un approccio molto simile nel mettere insieme il BMW Junior Team di oggi».

Idea futuristica negli anni Settanta

Neerpasch spiega com’è nata l’idea di supportare i giovani piloti: «Quando partecipavo alle gare io stesso negli anni ’60, il motorsport non era considerato uno sport. Come tale, un pilota non era visto come un atleta, ma solo come un pilota. L’auto fa tutto il lavoro. Di conseguenza, i piloti dell’epoca non erano ben preparati fisicamente per gli sforzi. Mi sono concentrato su questo punto come capo delle corse, dopo la mia carriera attiva. Volevo porre l’accento sulla combinazione di uomo e macchina e supportare i piloti da corsa nella loro preparazione. All’epoca, ero già convinto che l’auto migliore non valesse nulla, se il pilota non è in grado di sfruttare appieno il suo potenziale. BMW è stato il primo produttore a preparare professionalmente i piloti per le gare».

Come sono cambiate le corse automobilistiche negli ultimi decenni

«Le richieste poste ad un pilota da corsa oggi sono completamente diverse dai miei tempi. All’epoca, guidare un’auto da corsa era più un’avventura, perché non c’erano quasi aiuti tecnici. Il pilota era da solo in macchina ed era in grado di fornire all’ingegnere un feedback sul comportamento dell’auto solo una volta tornato ai box. Al giorno d’oggi, parte della tecnologia è più avanzata del pilota e gli dice persino come reagire in determinate situazioni. Ciò significa che per i piloti di oggi sono richieste altre abilità. I sensori che deve usare, al fine di ottenere il meglio da sé stesso e dalla sua auto, sono qualcosa di completamente diverso. Ovviamente hai bisogno di metodi di allenamento speciali per prepararti a questo, come ad esempio il concetto di allenamento mentale e fitness di Formula Medicine».

I ricordi dei primi anni di Neerpasch

Neerpasch ha parlato anche dei suoi primi anni da Manager in BMW: «Già alla fine del 1960, Ford mi chiamò e mi chiese di entrare nella loro direzione come capo delle corse. Dato che ero all’apice della mia carriera come pilota da corsa a quel tempo, quella fu una delle decisioni più difficili che io abbia mai preso. Tuttavia, decisi di accettare la loro offerta e non mi sono mai pentito di averlo fatto. Ho costruito da solo un reparto corse specifico lì, e quando abbiamo iniziato a battere i coupé BMW di quel tempo con la nostra Ford Capri, il direttore delle vendite BMW mi ha chiesto di venire a Monaco all’inizio del 1972. Ho firmato il mio contratto pochi mesi dopo. La BMW voleva riorganizzare il proprio impegno nel motorsport. Sulla base della mia esperienza in Ford, ho richiesto sin dall’inizio un’organizzazione flessibile. Doveva esistere un dipartimento separato per il motorsport, che costruisse le auto da corsa e poi, sulla base di queste auto, sviluppasse auto sportive ad alte prestazioni per la strada, con le quali sarebbe stato possibile fare soldi. Debuttammo nel maggio del 1972, sviluppando per prima la BMW 3.0 CSL, che è diventata l’automobile da turismo di maggior successo negli anni successivi. In generale, la BMW Motorsport GmbH si è sviluppata molto rapidamente. È stato il momento migliore della mia carriera».

