Mercedes-AMG C63 DTM, un salto nel recente passato a Misano [VIDEO]

Il DTM è in un periodo di forte crisi dovuto sia alla recente pandemia di Coronavirus e all’addio di Audi a fine di quest’anno. Fino allo scorso anno le Case impegnate erano tre con la presenza di Aston Martin, ma fino al 2018 c’è stata anche la Mercedes.

La storia recente di Mercedes in breve

Dunque, è tempo di rinfrescarvi la memoria: Mercedes è sempre stata presente nel campionato tedesco e, nella nuova edizione partita nel 2000, ha conquistato ben otto titoli piloti e dieci costruttori, rimanendo una delle più vincenti nella storia della serie. Purtroppo, nonostante il successo di Gary Paffett nel 2018, la Casa di Stoccarda ha deciso di levare le tende per concentrarsi sulla Formula 1 e sulla Formula E, lasciando quindi BMW e Audi a battagliare in pista assieme alla new-entry (ma deludente) Aston Martin. Per capire che belva è stata la Mercedes, facciamo un salto indietro di due anni con questo video di 19Bozzy92 a Misano: l’appuntamento italiano riportava il DTM nella nostra penisola e organizzava per la prima volta una corsa in notturna. Durante quel weekend, le tre Case avevano a disposizione alcune sessioni private con le vecchie auto, su cui salivano alcuni ospiti per qualche giro veloce.

La versione 2016 in pista a Misano nel 2018

Attraverso queste immagini possiamo rivivere la Mercedes-AMG C63 DTM del 2016 con una livrea simile a quella di Pascal Wehrlein del 2018. Dotata di un motore V8 da 4,0 litri e con una potenza 460 CV, la vettura non ebbe troppa fortuna in quell’anno ma possiamo comunque rilassarci con tutto il suo sound.

Copyright video: 19Bozzy92