Formula Regional | Si riparte da Misano in agosto, cancellato l’Hungaroring

Come successo con la l’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, il Formula Regional European Championship salterà l’appuntamento dell’Hungaroring di luglio e sposta il suo inizio di stagione a Misano, in programma il 2 agosto.

Salta Budapest, si comincerà da Misano il 2 agosto

Cambia leggermente il calendario del Formula Regional European Championship: niente più trasferta in Ungheria il 12 luglio ma, anzi, si partirà solamente il 2 agosto da Misano al fianco proprio della Formula 4 italiana. Il calendario 2020, che rimane quindi con otto appuntamenti validi, proseguirà poi il 23 agosto al Paul Ricard, il 13 settembre al Red Bull Ring, il 4 ottobre al Mugello e il 18 ottobre a Monza. Si andrà all’estero, sul circuito di Barcellona il 1° novembre, poi ad Imola il 22 novembre, per poi concludere a Vallelunga il 6 dicembre. A ciò si aggiungono i test collettivi, che includeranno l’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, sempre nell’ottica di aiutare notevolmente la logistica dei team, previsti per il 1° ottobre al Mugello, il 14 ottobre a Monza e 2 dicembre a Vallelunga.

Ecco il nuovo calendario 2020

Nel frattempo, la Prema e un paio di piloti sono impegnati al Mugello per alcuni test, in preparazione della nuova stagione. Come abbiamo già scritto, si è vista anche Jamie Chadwick in Toscana a bordo di una vettura del team italiano e pare che potrebbe considerare la partecipazione al campionato, dopo la recente cancellazione della W Series.

2 agosto – Misano

23 agosto – Le Castellet

13 settembre – Spielberg

4 ottobre – Mugello

18 ottobre – Monza

1 novembre – Barcellona

22 novembre – Imola

6 dicembre – Vallelunga

Copyright foto: Formula Regional European Championship