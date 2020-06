Formula Regional | Chadwick nei test al Mugello con Prema. Possibile approdo nel 2020?

Una presenza particolare nei test del Mugello del Formula Regional European Championship e della Formula 4 italiana: Jamie Chadwick ha girato ieri con una monoposto di Prema e sarà in pista anche oggi. Un possibile approdo nella serie dopo il forfait della W Series?

Chadwick al Mugello con Prema, ma cosa farà quest’anno?

Come ben sappiamo, la W Series è stata costretta a cancellare la sua seconda stagione per via dei tanti problemi legati alle trasferte e alla pandemia di Coronavirus. Quest’anno, la serie tutta al femminile doveva condividere alcuni appuntamenti con il DTM per poi volare negli Stati Uniti e in Messico al fianco della Formula 1… Peccato che il campionato tedesco rimarrà in Germania (più Belgio e Paesi Bassi) e il Circus deve ancora rivedere la seconda parte del proprio calendario. Così, a rimanere a piedi c’è anche la Chadwick, vincitrice della prima edizione della W Series e alla ricerca di una valida alternativa del 2020 da affiancare al suo ruolo di tester in Williams. Ieri al Mugello è comparsa nell’elenco degli iscritti e ha provato la Formula Regional di Prema. Secondo quanto ha dichiarato a ItaliaRacing.net, la britannica non ha escluso la sua partecipazione al campionato ma non ha svelato le altre carte in tavola.

Prema già al completo nella Formula Regional

C’è da dire che Prema ha già la line-up completamente piena: le quattro monoposto Tatuus-Alfa Romeo F3 T-318 sono affidate a Gianluca Petecof – tra l’altro il più veloce ieri –, a Oliver Rasmussen, a Roman Staněk e ad Arthur Leclerc. Improbabile una quinta vettura per il team italiano, ma non ci sono altre valide alternative se non Van Amersfoort Racing o US Racing.

