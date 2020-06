F4 Italia | Cancellato il primo round dell’Hungaroring, si comincia a Misano in agosto

Rinviato lo start della nuova stagione dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth: è stato cancellato infatti l’appuntamento del 12 luglio all’Hungaroring e si partirà dunque a Misano il 2 agosto. Aggiunto un round a Imola il 30 agosto.

Niente Hungaroring, si comincia ad agosto a Misano

Si rinnova di nuovo il calendario della Formula 4 italiana, ma è costretta a perdere la trasferta in Ungheria che era in programma fra un mese esatto. Alla fine, si partirà il fine settimana del 2 agosto a Misano, tra l’altro dando l’opportunità a team e piloti di aver più tempo per test e preparazione. Seguirà l’appuntamento sul circuito di Imola il 30 agosto, che andrà a sostituire quello annullato all’Hungaroring del 12 luglio. Seguiranno poi il Red Bull Ring il 13 settembre, il Mugello il 4 ottobre, Monza il 18 ottobre, nuovamente Imola il 22 novembre e la chiusura il 6 dicembre nel circuito di Vallelunga. A ciò si aggiungono i test collettivi, che includeranno il Formula Regional European Championship certified by FIA, sempre nell’ottica di aiutare notevolmente la logistica dei team, previsti per il 1° ottobre al Mugello, il 14 ottobre a Monza e 2 dicembre a Vallelunga.

Ecco il calendario completo della stagione 2020

Nel frattempo, alcuni piloti e squadre sono impegnati ieri e oggi in alcuni test al Mugello, in modo da poter preparare al meglio questa stagione purtroppo falcidiata dalla pandemia di Coronavirus.

2 agosto – Misano

30 agosto – Imola

13 settembre – Spielberg

4 ottobre – Mugello

18 ottobre – Monza

22 novembre – Imola

6 dicembre – Vallelunga

Copyright foto: Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth