DTM | Test Nurburgring, Giorno 4: Rast conclude al comando con Audi

Il DTM conclude i suoi test pre-stagionali al Nürburgring con la quarta e ultima giornata di oggi e si avvia all’inizio della tanto sofferta stagione 2020. Il campione in carica Rene Rast, a bordo della sua Audi, ha chiuso al comando con un tempo di 1’19”028.

Il resoconto dell’ultima giornata di test

Rast ha segnato il miglior tempo solamente al pomeriggio, lasciando a Timo Glock il comando durante la mattina. Comunque, il tedesco non è riuscito a battere il record fatto segnare da Ferdinand Habsburg ieri, l’unico assieme a Nico Müller a battere il muro dell’1’19”. Glock chiude comunque in seconda posizione con BMW, migliorandosi di qualche decimo e classificandosi con un riferimento di 1’19”193. Jonathan Aberdein ha completato 166 giri e si piazza 3°, ricordando che il sudafricano è arrivato solamente ieri in Germania per i problemi dei voli internazionali per via del Coronavirus. Tanto lavoro in pista per Mike Rockenfeller, che ha girato più di tutti durante questi quattro giorni e in quarta posizione oggi, davanti al duo del Team Abt composto da Robin Frijns e da Müller. Lucas Auer è 7° in quello che è il suo ritorno nella serie dopo la deludente avventura in Super Formula, mentre Robert Kubica continua con i suoi progressi con la BMW di ART Grand Prix. Il polacco si è preso mezzo secondo di distacco, ma pian piano sta colmando il gap con i migliori.

Sorpresa Newey al Nurburgring, ma sostituisce solo Jones

Molta sorpresa nel vedere Harrison Newey oggi al Nürburgring: il figlio di Adrian – direttore tecnico della Red Bull in Formula 1 – ha sostituito Ed Jones, bloccato a Dubai per via delle restrizioni dovute al COVID-19. Il Team WRT ha chiarito che il britannico non avrà un volante per il 2020, ma si è comunque comportato bene con il 9° tempo finale e 140 tornate completate. Loïc Duval si è rifatto vivo nonostante la frattura alla clavicola ma è solo 10°. Nel fondo troviamo Fabio Scherer, Habsburg (oggi in pista solo al pomeriggio) e Philipp Eng, quest’ultimo senza un tempo valido.

Classifica del quarto giorno

Pos Driver Manufacturer Time Gap 1 Rene Rast Audi 1m19.028s – 2 Timo Glock BMW 1m19.193s 0.165s 3 Jonathan Aberdein BMW 1m19.230s 0.202s 4 Mike Rockenfeller Audi 1m19.286s 0.258s 5 Robin Frijns Audi 1m19.375s 0.347s 6 Nico Muller Audi 1m19.428s 0.400s 7 Lucas Auer BMW 1m19.476s 0.448s 8 Robert Kubica BMW 1m19.493s 0.465s 9 Harrison Newey Audi 1m19.761s 0.733s 10 Loic Duval Audi 1m20.045s 1.017s 11 Fabio Scherer Audi 1m20.401s 1.373s 12 Ferdinand Habsburg Audi 1m21.134s 2.106s – Philipp Eng BMW – –

Copyright foto: Audi Sport