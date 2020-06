IMSA | Paul Miller Racing salta gli appuntamenti di Daytona e Sebring

Paul Miller Racing salterà le prossime due gare dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship di Daytona e Sebring, in programma nel mese di luglio. La squadra statunitense, che allestisce una Lamborghini Huracán GT3 Evo, deciderà di volta in volta la propria presenza.

Problemi economici per Paul Miller Racing

È importante la decisione del Paul Miller Racing, soprattutto perché ha vinto il titolo della classe GTD con Bryan Sellers e Madison Snow nel 2018 e la 24 Ore di Daytona di gennaio. Per via delle condizioni economiche in cui versa a seguito della pandemia di Coronavirus, il team ha deciso di saltare la ripresa del campionato a Daytona e a Sebring. Parlando con Sportscar365, Paul Miller ha detto: «Ho appena informato l’addetto che gestisce la nostra logistica che non correremo a Daytona e a Sebring. Molti nostri dipendenti sono ancora in servizio in New Jersey [nei suoi dieci concessionari auto, ndr] e ovviamente mi piacerebbe riaverli tutti prima di prendere in considerazione che faremo con il nostro piccolo programma sportivo. Andare a correre senza che il nostro personale riprendesse a lavorare sarebbe per loro un bel schiaffo in faccia».

Si attende la ripresa delle normali attività

Miller ha spiegato che i concessionari erano a un punto morto ad aprile e, sebbene gli affari siano migliorati nell’ultimo periodo, la situazione non è tornata come era prima. Lo stato del New Jersey ha revocato l’ordine di rimanere a casa martedì, concludendo così un blocco durato ben 80 giorni in uno degli stati più colpiti dal COVID-19. «Sulla base dell’annuncio, riteniamo che il 90% dei nostri dipendenti potrà essere richiamato il mese prossimo».

Copyright foto: Paul Miller Racing