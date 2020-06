DTM | Test Nurburgring, Giorno 3: Habsburg ancora al comando con Audi

Dopo essere stato il più veloce ieri, Ferdinand Habsburg si conferma in vetta anche nella terza giornata dei test-prestagionali del DTM al Nürburgring. Il pilota del Team WRT, a bordo della propria Audi RS5 DTM, ha segnato il miglior tempo in 1’18”911.

Il resoconto della terza giornata di test

L’austriaco ha ampiamente battuto il record fatto registrare da Philipp Eng il primo giorno, abbattendo addirittura il muro dell’1’19”. Il giovane nobile è sempre più a suo agio con la nuova macchina, ricordando che l’anno scorso disputò l’intera stagione con Aston Martin. Anche Nico Müller è riuscito ad andare sotto i 19 secondi, segnando un 1’18”944 a soli 0”033 da Habsburg. Jamie Green completa la tripletta Audi posizionandosi appunto in terza posizione, mentre Sheldon van der Linde è il migliore dei piloti BMW piazzandosi al 4° posto, non troppo distante comunque dalla cima della classifica. Timo Glock, che quest’anno tornerà con la livrea giallo-nera, è 5°, seguito da uno sfortunato Fabio Scherer che è rimasto fermo nel pomeriggio e con all’attivo solamente 31 giri.

Continua la preparazione di Kubica

Robert Kubica continua il suo apprendistato nel DTM e ha fatto ulteriori progressi con la BMW di ART Grand Prix: 7° tempo e un tempo di 1’19”641, a sette decimi dall’alto. In pista finalmente anche Jonathan Aberdein, arrivato direttamente dal Sudafrica solamente ieri per i problemi dei voli internazionali in questo periodo di crisi sanitaria; per lui ben 152 giri completati e un 8° posto finale davanti a Mike Rockenfeller. Solamente sei giri non cronometrati per Marco Wittmann, mentre Loïc Duval ha alzato bandiera bianca per via della frattura alla clavicola che vi avevamo citato ieri. Domani ci sarà la quarta e ultima giornata di test.

DTM – Test Nürburgring, Giorno 3: classifica combinata

Copyright foto: DTM