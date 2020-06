Skoda Motorsport eChallenge, tappa al Rally Catalunya. Link per iscriversi e set up consigliati

Prosegue il cammino del campionato virtuale Skoda Motorsport eChallenge, una delle competizioni eSports alternative ad una primavera/estate avare di eventi reali (soprattutto nel WRC che non è messo benissimo a furia di rinvii e cancellazioni).

I piloti Skoda al via del Catalunya virtuale

La casa di Mladá Boleslav appone il nome con la propria divisione motorsportiva ad una sfida a suon di sim racing giunta al terzo appuntamento. Archiviati il Rally Argentina ed Australia, la prossima tappa modellata sulle strade dei round del Mondiale WRC sarà il Rally di Catalunya, dal 10 al 14 giugno. Al via ancora una volta esperti di corse virtuali, amatori e i pupilli di Skoda Motorsport come il campione nazionale polacco rally 2019 Mikołaj Marczyk, sesto nel precedente round australiano, o il fresco vincitore del “reale” Rally Sweden Lockdown Oliver Solberg, quinto in Australia e costretto al ritiro per un imprevisto tecnico (problemi alla linea internet: sembra incredibile ma è così) in Argentina. Al via in Catalogna anche José Antonio Suárez, pilota di casa e al trionfo con la Skoda Fabia R5 all’ultima edizione del Rally Princesa de Asturias di Oviedo, valido come settima tappa del campionato nazionale spagnolo.

Skoda Motorsport eChallenge: come iscriversi

Al Rally di Catalunya, dove negli ultimi due anni Skoda Motorsport ha conquistato i titoli nelle categorie di supporto del WRC, la gara è tradizionalmente divisa tra asfalto e sterrato. In quello virtuale saranno disputate solo le prove speciali su cemento, ovviamente con a disposizione la Fabia Rally2 Evo. La piattaforma offerta sarà sempre quella del videogioco Codemasters DiRT Rally 2.0: ci si potrà iscrivere al link cercando il club “SKODA ECHALLENGE”, mentre a questo indirizzo si potranno scaricare i file con i set-up consigliati per le vetture. L’hashtag dell’iniziativa è come sempre #beatSKODAACES.