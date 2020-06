McLaren F1 GTR Longtail, la versione legale da strada in azione a Spa-Francorchamps [VIDEO]

Spa-Francorchamps è una delle piste più amate dagli appassionati, soprattutto perché annualmente ospita la 24 Ore che anima per una settimana il Belgio e le Ardenne. Anch’essa ammirata, la McLaren F1 GTR ha fatto la storia delle gare endurance.

La storia della McLaren F1 GTR

La McLaren F1 GTR è il primo prototipo costruito dalla compagine di Woking, che fino ad allora era impegnata esclusivamente in Formula 1 come costruttore. La versione “racing” partecipò a diverse edizioni della BPR Global GT Series, campionato che sostituiva l’ormai defunto World Sportscar Championship e conosciuto poi come FIA GT Championship a partire dal 1997. In totale, ha percorso oltre 120 gare, ottenendo ben 38 vittorie tra cui anche la 24 Ore di Le Mans del 1995 grazie al Kokusai Kaihatsu Racing e all’equipaggio formato da Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto. Il modello che vediamo però nel video, pubblicato da 19Bozzy92, è la versione Longtail, alimentata da un motore BMW S70 V12 da 5.990 cc (originariamente era di 6.064 cc, ma è stata ridotta la capacità nel tentativo di renderlo più longevo nel tempo) che erogava una potenza di 600 CV. Rispetto alla “Short Tail”, questa è di 100 kg più leggera (915 contro 1.012) e dotato di un cambio sequenziale a sei marce invece di quello standard.

I dettagli di questo modello “road-legal” Longtail

Questa McLaren F1 GTR Longtail non è solamente uno dei primi dieci esemplari mai prodotti ma, addirittura, si tratta del primissimo, creato come auto di sviluppo. Successivamente la vettura è stata venduta e ha corso per diversi anni nella classe GT500 dell’All Japan Grand Touring Car Championship sotto il Team Take One. Dopodiché è stato ridipinto con la livrea nera originale e si è presentato al Festival of Speed di Goodwood del 2014 con al volante Kenny Bräck. Infine, è stato convertito per la strada da Lanzante and Gordon Murray Design e venduto a un cliente privato. Qui la vediamo in azione nella Spa Classic del 2017.

Copyright video: 19Bozzy92