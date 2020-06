Formula E | Il campione DTM Rast proverà la monoposto di Audi a luglio

Dopo l’addio di Audi dal DTM annunciato più di un mese fa, René Rast ha una nuova chance per il proprio futuro. Il campione in carica della serie tedesca proverà la monoposto di Formula E della Casa degli Anelli il prossimo luglio.

Rast possibile sostituito di Abt?

La prova concessa a Rast arriva in un momento particolare per Audi, che ha licenziato di tronco Daniel Abt dopo che quest’ultimo ha barato in un appuntamento della Race at Home Challenge, la serie virtuale creata dalla Formula E a scopo benefico per l’UNICEF. Al fianco di Lucas di Grassi è rimasto quindi un sedile libero e Rast potrebbe essere l’uomo giusto per Audi: infatti, il tedesco rimarrà senza un volante al termine di quest’anno e ha ottenuto nel giro di tre anni ben tre titoli (e un 2° posto) per la compagine di Ingolstadt. L’unica esperienza nella serie elettrica per il 33enne è una toccata e fuga nell’ePrix di Berlino del 2016 con l’ormai defunto Team Aguri, ma da allora molto è cambiato e sappiamo che proverà la Gen2 al Lausitzring il mese prossimo. «Per ora l’unico programma è quello di provare al Lausitzring a inizio luglio» ha confermato Rast a Motorsport.com. «Finché non esiste un calendario ufficiale della Formula E, non possiamo davvero pianificare il mio futuro. Se i due calendari [del DTM e della Formula E] si scontreranno, non posso correre entrambe perché il DTM ha la priorità».

Mueller come seconda scelta, ma è impegnato con Dragon

Si è parlato anche di Nico Müller come possibile sostituito di Abt, ma il 28enne ha dichiarato di essere legato a GEOX Dragon per il resto della stagione. «Sono impegnato nel DTM quest’anno, questa è la mia prima priorità» ha specificato lo svizzero sempre a Motorsport.com. «La seconda è chiaramente la stagione in Formula E con Dragon, ho un impegno con loro per tutto l’anno».

