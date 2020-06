DTM | Test Nurburgring, Giorno 2: Habsburg il più veloce con Audi

Stavolta è l’Audi di Ferdinand Habsburg a essere la più veloce nei test pre-stagionali del DTM al Nürburgring. Il pilota austriaco del Team WRT ha segnato il miglior tempo prima della pausa pranzo della seconda giornata, in 1’19”319. Si conferma 2° Philipp Eng, il migliore ieri.

Il resoconto della seconda giornata di test

Habsburg, che ricordiamo aver corso il DTM lo scorso anno con Aston Martin, si sta adattando bene alla nuova vettura ed è stato al vertice sia nella sessione mattutina, sia nella pomeridiana. Comunque, il giovane nobile non è riuscito a battere l’1’19”204 fatto registrare ieri da Eng che, dal canto suo, si è dimostrato molto rapido anche oggi e terminando a soli 0”010 dal suo rivale; l’alfiere di BMW ha tra l’altro completato ben 164 giri contro i 140 di Habsburg. Jamie Green è salito invece in terza posizione con un tempo di 1’19”503, seguito da Marco Wittmann che è finito 4° per soli 0”078. Test difficili per Loïc Duval: lo svizzero sta recuperando da una frattura alla clavicola, subìta mentre era in mountain bike a Ginevra un paio di settimane fa, e infatti ha completato solo 29 giri ma piazzandosi comunque in quinta piazza. Dietro di lui troviamo Mike Rockenfeller e Nico Müller, mentre c’è una crescita positiva per Robert Kubica, riuscito a rientrare sotto il mezzo secondo di ritardo dal vertice.

Assente Rast nella sessione odierna

Dalle nove vetture di ieri, oggi si son visti ben 11 piloti: Lucas Auer presenzierà in questa stagione dopo la deludente avventura in Super Formula ed è 9° con BMW. Chiudono la classifica Fabio Scherer e Robin Frijns, quest’ultimo in azione solo nel pomeriggio. Assente invece René Rast, che aveva girato ieri completando 194 giri.