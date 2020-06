Formula E | Ufficiale: Wehrlein lascia Mahindra con effetto immediato

Un fulmine a ciel sereno quello lanciato da Pascal Wehrlein oggi pomeriggio: attraverso il proprio account Instagram, il tedesco ha annunciato l’addio a Mahindra in Formula E con effetto immediato, alla ricerca di una nuova opportunità per quest’anno.

Wehrlein e Mahindra si separano

«Da oggi non farò più parte di Mahindra Racing. Il mio obiettivo era di concludere la stagione ma la situazione attuale non lo permette»: poche parole ma decise quelle che ha scritto Wehrlein, che ha aggiunto: «Non posso dire molto sul mio futuro ma vi terrò informati. Grazie a tutti per il vostro supporto e ci vediamo presto in pista». L’annuncio arriva solamente un giorno dopo la Gran Finale della Race at Home Challenge, dove era in piena lotta per il titolo, perso a causa di un contatto con Stoffel Vandoorne nel primo giro. Wehrlein era entrato nel campionato elettrico dopo la sua uscita dalla Sauber in Formula 1 e un anno “cuscinetto” nel DTM con Mercedes. Con la squadra indiana, ha raccolto come miglior risultato un 2° posto nell’ePrix di Santiago nel 2019, oltre ad aver lottato per la vittoria nella gara successiva a Città del Messico prima di ritrovarsi senza energia nelle proprie batterie. Così, dopo solamente un anno e mezzo ha salutato Mahindra.

Un futuro con Porsche?

Quello che si può ipotizzare dalla breve dichiarazione, Wehrlein non sembra essersi trovato bene con la compagine asiatica e, anzi, non potrà nemmeno prendere una gara della Formula E dell’attuale stagione. Secondo alcune voci, il 25enne avrebbe già firmato un contratto con Porsche per la stagione 2020-21, con un deludente Neel Jani che dovrebbe passare all’endurance e alla 24 Ore di Le Mans nel possibile programma LMDh.

