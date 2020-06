FIA F2 | Virtual Racing, Baku: Piastri domina Gara 1, Deletraz si prende Gara 2

Si conclude con questo quarto e ultimo appuntamento la Virtual Racing della Formula 2, il mini-campionato creato in questo periodo di quarantena. Oscar Piastri ha dominato letteralmente in Gara 1, mentre Louis Delétraz s’è preso Gara 2.

Il resoconto della Main Race

Il pilota australiano, che dovrebbe prendere parte quest’anno alla Formula 3 con Prema, è stato velocissimo fin dalle qualifiche, precedendo nettamente Lirim Zendeli. In gara poi è stato assolutamente perfetto, subito scappato via e lasciando al resto dei suoi rivali le posizioni successive. Niente da fare per Zendeli, rientrato per primo per il cambio gomme ma non in grado di “tagliare” davanti a Piastri; il driver di Trident ha comunque mostrato ottime prestazioni e ha concluso 2° davanti ad Arthur Leclerc. Scende invece al 5° posto Enzo Fittipaldi, che ha accumulato troppi secondi di penalità e finendo dietro anche a Victor Martins. Solamente 6° Guanyu Zhou, che ha cercato una strategia alternativa rimandando il più lontano possibile la propria fermata ai box. Chiudono la top-10 Roberto Merhi, Jack Aitken, Théo Pourchaire e il nostro Matteo Nannini, al debutto con Carlin.

Il resoconto della Sprint Race

Movimentata la Sprint Race, con Aitken che ha sprecato la partenza dal palo con un testacoda alla curva 2. Merhi ha raccolto così la leadership ma si è ritrovato a difendersi dagli attacchi di Delétraz per tutto l’ultimo giro. La lotta si è conclusa solamente al fotofinish, con lo svizzero che è riuscito a passare lo spagnolo all’ultimo. Addirittura il pilota di Campos ha provato a chiuderlo ma è finito contro le barriere ma passando il traguardo. Completa il podio Zhou, seguito da Enaam Ahmed e Juan Manuel Correa.