Ferrari 488 GTE Evo, il sound inconfondibile del Cavallino a Monza [VIDEO]

La Ferrari non è solamente impegnata in Formula 1: grazie al sapiente lavoro e all’organizzazione di AF Corse, le vetture del Cavallino sono ben presenti anche nel FIA World Endurance Championship e nell’European Le Mans Series con le sue 488 GTE Evo. Vediamole in azione all’Autodromo di Monza in alcuni test degli scorsi anni.

La breve storia della Ferrari 488 GTE e i suoi successi

La Ferrari 488 GTE è nata nel lontano 2016 per appunto il Mondiale Endurance, presentata assieme alla GT3. Quest’ultima può essere convertita in una GTE con un kit specifico e altamente costoso e, a primo impatto, sembrano molto simili. Nel 2018, entrambe le vetture hanno avuto un aggiornamento attraverso un “kit Evo” incentrato principalmente sull’aerodinamica e sulla carrozzeria. Focalizzandoci solo sulla GTE, ha ottenuto un 4° posto al debutto nella 24 Ore di Daytona con Scuderia Corsa, poi è arrivata la prima vittoria alla 6 Ore di Silverstone nel FIA WEC e, grazie ai successi a Spa-Francorchamps e al Nürburgring, ha incassato il titolo costruttori. A fine dello stesso anno è arrivato anche il trionfo alla Petit Le Mans con Giancarlo Fisichella, Toni Vilander e James Calado. L’anno successivo è stato il dominio: doppietta nel Mondiale, ma è mancato il successo alla 24 Ore di Le Mans che arriverà solamente nel 2019.

In azione a Monza in diversi test

Nel video, pubblicato da 19Bozzy92, possiamo vedere la Ferrari 488 GTE prima del kit Evo in alcuni test del 2017, poi nella versione aggiornata nel 2018 e nel 2019. Dieci minuti con cui potersi deliziare le orecchie e vederla impegnata in diverse condizioni (anche con la pioggia!). Non solo AF Corse comunque: ci sono anche tanti altri team privati che tengono alto l’onore della Rossa.