TCR Europe | Brutal Fish Racing schiera una terza Honda per Oriola nel 2020

Brutal Fish Racing avrà una line-up di tre piloti per la stagione 2020 del TCR Europe: Pepe Oriola correrà con una Honda Civic Type R TCR e sarà al fianco di Daniel Lloyd e del proprietario Martin Ryba. Per lo spagnolo si tratta di un debutto assoluto nel campionato europeo.

Una terza Honda di Brutal Fish Racing per Oriola

Il team di Bratislava si era confermato come uno dei migliori dello scorso anno e ora, dopo aver acquistato una Honda da JAS Motorsport, potrà portare in pista anche Oriola. Lo spagnolo ha un’ottima esperienza nelle gare turismo, debuttando nel WTCC nel lontano 2011 a soli 16 anni e diventando il più giovane vincitore di sempre di una gara a Marrakech, nel 2013. Nel 2015 è passato invece al TCR International Series, diventando vicecampione proprio nella stagione d’esordio. Nel 2018 è poi ritornato nel rinnovato WTCR vincendo una gara in Slovacchia, ma lo scorso anno ha puntato tutto sul TCR Asia dove si è classificato solo 3° viste le aspettative iniziali. Ciò nonostante, è arrivata la vittoria nella TCR Spa 500 al fianco di Tom Coronel, Ivo e Rik Breukers. «Sono felice di unirmi al Brutal Fish Racing Team per il TCR Europe e di correre con la Honda Civic Type R. Il calendario e il livello del campionato sono fantastici e devo ringraziare il team per la fiducia riposta. Sono sicuro che con Daniel e Martin possiamo raggiungere il nostro obiettivo: quello di lottare per il titolo».

Le dichiarazioni di Martin Ryba, proprietario del team

«Come promesso, ecco a voi il nostro terzo pilota» ha aggiunto Ryba. «Siamo così felici di dare il benvenuto a Pepe nella nostra famiglia di Brutal Fish. Sappiamo che è molto veloce e competitivo, ha molta esperienza nel TCR e si adatterà molto bene dopo essere diventati buoni amici lo scorso anno. Con Pepe e Daniel, siamo pronti a lottare per entrambi i titoli».

Copyright foto: Brutal Fish Racing Team