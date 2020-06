DTM | BMW, Marquardt: “Non spetta a noi decidere sul futuro del campionato”

Il DTM è pronto a ripartire da Spa-Francorchamps ad agosto ma ci sono diverse incertezze riguardo il futuro, soprattutto dopo il ritiro di Audi a fine anno. BMW ha recentemente svelato le sue sei vetture ufficiali e si prepara a regalare forti emozioni.

BMW in prima linea per la stagione 2020 del DTM

Il direttore del BMW Group Motorsport Jens Marquardt spiega la situazione nel DTM e prende posizione nella discussione sul futuro delle serie: «La pandemia sta avendo un grave impatto su tutto e tutti – questo ovviamente include anche l’industria automobilistica e il motorsport, che dipende in gran parte dai suoi eventi e dai fan in pista. Vedo le prospettive per il motorsport in tre periodi: a breve termine, dopo tutto quello che gli scienziati e i politici ci avevano detto per settimane, era assolutamente essenziale interrompere tutte le gare. A medio termine, speriamo – in particolare dopo l’annuncio del calendario DTM modificato – che quest’anno saremo ancora in grado di correre, implementando concetti adattati alla pandemia e di vedere in azione la nostra BMW M4 DTM. Non sono pronto a fare previsioni a lungo termine, poiché la situazione generale è troppo imprevedibile».

«Anche data tutta l’incertezza che è inevitabile quando la situazione è così fragile, ho sempre sperato che saremmo tornati in pista quest’anno. Le possibilità che accada ora sono un po’ più alte di prima. Tuttavia, ritengo sia importante sottolineare che siamo in grado e disposti a tornare a correre solo quando la situazione generale lo consentirà e i politici saranno soddisfatti dei protocolli. Con questo in mente, vorrei fare un grande complimento: le misure di sanificazione su cui i produttori e ITR hanno lavorato insieme è molto ben concepito e mette in primo piano la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel DTM. Ovviamente dovremo convivere con il fatto che i nostri fan non saranno in pista per sostenerci. Questo è un vero svantaggio, ma credo che possiamo ancora fare un bello spettacolo sullo schermo».

Ombre sul campionato

«Ho sentimenti contrastanti [mentre ci prepariamo per la stagione DTM]. La pandemia di coronavirus ovviamente oscura tutto. Tuttavia, quando lo guardo da una prospettiva sportiva, siamo più determinati che mai a dimostrare che il nostro pacchetto è in grado di offrire più di quello che siamo riusciti a mostrare nella seconda metà della scorsa stagione. Abbiamo lavorato duramente per renderlo possibile durante il lungo periodo di preparazione. Tuttavia, con tutte le anticipazioni in vista della prossima stagione, ammetterò apertamente che gli annunci dei nostri concorrenti che si ritireranno dalla serie gettano ombre sui prossimi mesi e anni. Avevamo due obiettivi: da un lato, offrire ai fan grandi gare di nuovo nel 2020 – almeno sullo schermo – e raggiungere i prerequisiti affinché ciò accadesse. D’altra parte, preparare il DTM per il futuro e lavorare insieme per dare gli ultimi ritocchi all’ibridazione del 2022 e all’elettrificazione nel 2025. Ovviamente questo secondo obiettivo ora non è più rilevante».

Il futuro del DTM per BMW

«Tutti i nostri impegni nel settore degli sport motoristici hanno esattamente lo stesso DNA del DTM, vale a dire la concorrenza tra produttori di altissimo livello. Questo è ciò per cui sono progettati il DTM e i regolamenti di Classe 1 sottostanti. Il ritiro di Audi contraddice questo. Questo è chiaro. Non spetta solo alla BMW prendere una decisione [sul futuro del DTM]. Ora è importante lavorare insieme all’interno dei comitati ITR per chiarire e illustrare gli effetti del ritiro di Audi. Una volta fatto questo, vedremo cosa significa per il DTM, i regolamenti di Classe 1 sottostanti e il futuro».

Copyright foto: BMW Motorsport