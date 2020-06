Clio Cup Italia | Quaresmini e Jelmini si spartiscono le vittorie di Imola nella eSport Series

Domenica scorsa è andato in scena il secondo appuntamento della Clio Cup Italia eSports Series, il campionato virtuale riservato alle berline di Renault. Gianmarco Quaresmini e Felice Jelmini si sono spartiti le vittorie sul tracciato di Imola.

Quaresmini e Jelmini vincono nel secondo round di Imola

Con ben 29 piloti al via, Quaresmini e Jelmini hanno conquistato una vittoria ciascuno, con il primo che ha messo a segno anche un 2° posto balzando in testa alla classifica assoluta e a quella riservata ai piloti “real”.Un fine settimana da dimenticare invece per Stefano Zeni. Il bergamasco del team Melatini Racing, dopo avere monopolizzato il primo round di Monza, ha iniziato facendo segnare il miglior tempo in prova. Peccato che al via di Gara 1 sia tuttavia rimasto coinvolto in un contatto, chiudendo poi due volte fuori dalla “top 10”. A fare bene è stato anche il nuovo arrivo Kevin Gilardoni, campione 2012 della Formula Renault 2.0 Italia e subito secondo sempre in Gara 1, quando ha preceduto al traguardo uno straordinario Roberto Albertini, titolare dello sponsor Montespada.

Appuntamento a domenica 14 giugno

In Gara 2 a concludere alle spalle di Jelmini, con la vettura nei colori della PMA Motorsport precedentemente ottavo e in pole per la parziale inversione della griglia, è stato appunto Quaresmini. Terzo al traguardo Fabrizio Ninci (Motori nella Leggenda) primo tra i “sim racer”, che in Gara 1 era finito alle spalle del suo compagno di squadra Daniele Giuntini, il quale si è portato al comando della classifica riservata proprio ai piloti virtuali a pari punti con Zeni. Ancora in Gara 2, Gilardoni si è confermato in straordinaria forma centrando il terzo posto sempre tra i piloti reali. L’appuntamento di Imola è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale YouTube di Renault Italia. Prossima tappa a Misano, domenica 14 giugno.

Copyright foto: Clio Cup Italia