WTCR | Presentate le livree ufficiali delle quattro Honda di Muennich Motorsport per il 2020

Dopo aver svelato ufficialmente i propri piloti e i propri programmi per il 2020, Honda ha presentato anche le livree che verranno usate sulle quattro Civic Type R TCR dell’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per il FIA WTCR.

Honda adotta i tradizionali colori di Muennich Motorsport

Le quattro Honda saranno messe in pista da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e da ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, che manterranno i colori tradizionali della squadra tedesca. Dominik Greiner, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Team Manager, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver ultimato le livree per il 2020. Presentiamo un design invertito rispetto al solito per la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, mentre per le due Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport il colore è lo stesso di sempre. La diversità vuole indicare che siamo tutti nella stessa famiglia, ma che i team operano separatamente. Non vediamo l’ora che le macchine siano in pista nella massima sicurezza per ottenere maggiori successi».

Ecco i quattro piloti ufficiali

Esteban Guerrieri e Néstor Girolami continueranno assieme ad essere portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dopo aver lottato fino all’ultimo appuntamento per il titolo piloti, mentre Tiago Monteiro ed Attila Tassi formeranno la coppia della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Tutti e due i team sono della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che quest’anno ha scelto di occuparsi di tutte e quattro le Honda Civic Type R TCR della serie dopo l’addio di KCMH – che, tra l’altro, ha lasciato Nissan per passare alla Porsche nel panorama GT.

Copyright foto: Honda Racing WTCR