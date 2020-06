IndyCar | Kanaan al via in Texas con la storica livrea di 7-Eleven

Tony Kanaan è pronto a disputare la sua 23esima e ultima stagione a tempo pieno nella IndyCar Series e partirà col botto: il brasiliano adotterà per la sua Dallara-Chevrolet #14 di AJ Foyt Racing la tipica livrea bianco-verde di 7-Eleven al Texas Motor Speedway.

Kanaan riabbraccia i colori di 7-Eleven in Texas

Kanaan è stato sostenuto da 7-Eleven per ben otto lunghi anni nel campionato nordamericano e si tratta di un vero e proprio omaggio alla sua carriera, che ricordiamo terminare – almeno full-time – proprio alla fine di questo 2020. «Essere di nuovo assieme con 7-Eleven per la gara in Texas significa molto per me» ha ribadito il carioca. «È stato il mio main sponsor per otto stagioni consecutive e la riconoscibile livrea verde è diventato un mio marchio di fabbrica. Gran parte del mio successo è arrivato mentre difendevo i colori di 7-Eleven e non potevo essere più felice di riaverli con uno schema completo per la mia #TKLastLap, specialmente al Texas Motorsport Speedway. Ho corso lì per la maggior parte della mia carriera ed è molto appropriato che 7-Eleven si unisca a me e a AJ Foyt Racing facendo un salto nel passato. Sono stati più di uno sponsor: sono diventati parte della mia famiglia e sono molto orgoglioso di difendere ancora una volta i loro colori».

Ultima stagione completa per Kanaan

Kanaan correrà con la livrea di 7-Eleven in tutte le gare su ovale, mentre dovremmo attenderci altre livree speciali nelle restanti corse stradali e cittadine. Il brasiliano è attivo fin dal 2004 e dal 2021 prenderà parte solo ad alcuni eventi selezionati, inclusa comunque la 500 Miglia di Indianapolis.

Copyright foto: Tony Kanaan