DTM | Svelate le livree delle BMW ufficiali per la stagione 2020 [FOTO]

BMW Motorsport è pronta a rilanciare la sfida al titolo nel DTM: ecco svelate le livree delle sei vetture ufficiali di Marco Wittmann, Timo Glock, Lucas Auer, Jonathan Aberdein, Philipp Eng e Sheldon van der Linde per la stagione 2020.

Le dichiarazioni di Jens Marquardt

Cinque delle sei BMW M4 DTM gareggeranno con i colori noti e familiari dei Premium Partners Shell, BMW Bank, CATL, Schaeffler e ZF. Un nuovo Premium Partner a bordo è iQOO con la iQOO BMW M4 DTM. Inoltre, ci sono anche gli Official Partner e gli Official Supplier di BMW M Motorsport, che continuano la loro collaborazione. «Siamo molto felici di avere i nostri partner forti al nostro fianco, anche in tempi difficili come questi», ha affermato il direttore di BMW Group Motorsport, Jens Marquardt. «La pandemia da coronavirus ha frenato anche il DTM, e quando la stagione potrà finalmente iniziare, sarà in condizioni diverse da quelle a cui siamo abituati. Ecco perché siamo ancora più grati per la lealtà e il supporto continuo dei nostri partner. Dimostra ancora una volta che siamo una squadra, stiamo insieme e lottiamo insieme per il successo. Il calendario DTM modificato ci fa attendere ancora di più l’inizio della stagione. Insieme ai nostri partner, siamo pronti a dare tutto nella stagione 2020».

Confermati cinque dei sei partner

Shell colorerà, come l’anno scorso, la vettura di van der Linde, mentre BMW Bank si affiderà al nuovo arrivato Auer. La seconda novità, Aberdein, gareggerà coi colori di CATL. Il due volte campione del DTM Wittmann rimarrà fedele alla sua BMW M4 DTM Schaeffler ed Eng alla sua BMW M4 DTM ZF. BMW M Motorsport è inoltre felice di accogliere a bordo un nuovo Premium Partner: Timo Glock scenderà ora in pista nell’iQOO BMW M4 DTM.