ADAC GT Masters | Orange1 conferma la partnership con GRT Grasser Racing Team e Lamborghini

Orange1 continua a essere partner di GRT Grasser Racing Team e di Lamborghini Squadra Corse per il terzo anno consecutivo nell’ADAC GT Masters. La Holding italiana continua così la strada del successo nel campionato tedesco riservato alle vetture GT3.

Orange1 di nuovo al fianco di GRT e Lamborghini

Orange1 è impegnata da diversi anni nel panorama delle vetture GT e ha legato indissolubilmente il suo nome a Lamborghini uno dei costruttori più vincenti degli ultimi anni. Ricordiamo che la Casa di Sant’Agata Bolognese ha letteralmente dominato nell’ex Blancpain GT Series lo scorso anno, conquistando tutti e tre i titoli piloti in palio con Marco Mapelli, Andrea Caldarelli e Dennis Lind, tutti e tre ufficiali Lamborghini, sotto le insegne dell’Orange1 FFF Racing Team by ACM. Armando Donazzan, uno degli imprenditori più in vista nel panorama motorsportivo degli ultimi anni, è lieto di confermare l’avventura con la sua Orange1 anche nell’ADAC GT Masters, uno dei campionati più difficili e con maggior crescita per vetture GT3. La Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 GRT Grasser Racing Team sarà affidata a Franck Perera – che ha vinto la 24 Ore di Daytona nella classe GTD nel 2018 – e ad Albert Costa, campione in carica dell’International GT Open proprio con Lamborghini.

ADAC GT Masters al via a fine luglio

La stagione dell’ADAC GT Masters comincerà al Lausitzring solamente il 31 luglio – 2 agosto, in modo da permettere un pieno recupero dalla pandemia di Coronavirus. Sicuramente Orange1, GRT Grasser Racing Team e Lamborghini Squadra Corse saranno i favoriti per il titolo della serie tedesca.

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse