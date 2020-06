WEC | Porsche svela le livree ufficiali per la 24 Ore di Le Mans virtuale

Porsche è una delle prime squadre ad aver svelato le livree che utilizzerà per le quattro vetture ufficiali per la 24 Ore di Le Mans virtuale, in programma settimana prossima dal 13 al 14 giugno. Ecco come scenderanno in pista le 911 RSR GTE.

Ecco le livree ufficiali di Porsche

La Casa di Stoccarda festeggia quest’anno il cinquantesimo anniversario del primo successo nella storica maratona francese nel 1970: in quei tempi, Hans Herrmann e Richard Attwood furono sorprendenti vincitori con la Porsche 917 del KG Salzburg nell’iconica livrea rossa e bianca. La Porsche 911 RSR GTE #91, quella che verrà affidata agli ufficiali Formula E André Lotterer e Neel Jani assieme ai sim-driver Mitchell deJong e Martti Pietilä, avrà una colorazione speciale per ricordare proprio questo compleanno. Anche le altre entranti avranno la dicitura “1970”: Jaxon Evans, Matt Campbell, Mack Bakkum e Jeremy Bouteloup correranno con la #92 bianca, nera e dettagli rossi; Nick Tandy, Ayhancan Güven, Josh Rogers e Tommy Ostgaard con la #93 bianca e nera; infine, Patrick Pilet, Simona de Silvestro, Martin Krönke e David Williams con la #94 rossa e nera. Dunque, in attesa della vera 24 Ore di Le Mans, per Porsche è già arrivato il momento di festeggiare.

Appuntamento a settimana prossima

Anche altri due team hanno svelato i propri colori: R8G Esports Team, al via con una Corvette C7.R con Daniel Juncadella, Mathias Beche, Erhan Jajovski e Risto Kappet, hanno puntato su una moderna ma elegante combinazione di bianco, arancio e blu, mentre Panis Racing Triple A ha leggermente cambiato qualcosa ma rimane sul blu, bianco e rosso.

